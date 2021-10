Claudio Amendola, conoscete la sua ex moglie? Sposati per 10 anni: ecco chi è e cosa fa nella vita

Claudio Amendola è noto come uno degli attori di cinema e tv più amati di sempre: l’uomo è felice accanto a Francesca Neri, ma nel suo passato c’è il matrimonio con Marina Grande.

Non tutti sanno che nella vita di Claudio Amendola c’è stato un amore molto importante prima di Francesca Neri: l’attore è stato sposato con Marina Grande.

La relazione è durata circa dieci anni e dopo la separazione i due sono rimasti in buoni rapporti anche per il bene delle figlie.

Claudio Amendola e Marina Grande: dieci anni insieme e due figlie

Claudio Amendola e Marina Grande si sono sposati molto giovani nel 1983 e si sono detti addio dieci anni dopo nel 1993. Dal loro legame sono nate due figlie, Alessia Amendola nel 1984 che ha seguito le orme della madre e lavora come doppiatrice e Giulia, nata nel 1989, che ha preferito allontanarsi dal mondo dello spettacolo e lavora come artigiana.

In un’intervista a Grazia Claudio Amendola ha ricordato l’emozione di diventare padre per la prima volta e come sono cambiate le cose con l’arrivo dei figli successivi: “Quando è nata la mia prima figlia, Alessia, avevo vent’anni e pochi di più all’arrivo di Giulia. Facevo il padre/amico, ma i ruoli non vanno confusi. L’ho capito con Rocco”, ha detto l’attore. “E’ stato bello essere papà così giovane perché loro hanno avuto la fortuna di avere una mamma che, nonostante fosse diciassettenne all’epoca, era già pronta per esserlo. Era presente, ha sopperito a tutte le mie mancanze, la fortuna di avere una madre da una famiglia matriarcale”, ha aggiunto sottolineando con molta riconoscenza il ruolo fondamentale dell’ex moglie Marina nella crescita delle figlie.

Leggi anche -> Francesca Neri e Claudio Amendola, confessioni bollenti: “Lo facciamo...”

Due ragazzi molto giovani e innamorati, Claudio e Marina: quando hanno deciso di sposarsi, dopo quattro anni di fidanzamento, lui aveva solo 20 anni e lei era ancora minorenne con i suoi 17 anni. Un amore che ha sfidato tutte le polemiche di chi ha pensato ad una scelta prematura, ma che con il tempo è andato a spegnersi: il sentimento è finito ma tra loro è rimasto un rispetto e un bene profondo, cementato dalla presenza delle figlie.

Chi è Marina Grande, prima moglie di Claudio Amendola

Marina Grande è sempre stata una donna molto riservata: di lei si sa che ha sempre lavorato come attrice e doppiatrice diventando uno dei punti di riferimenti del doppiaggio italiano. Pare che la donna non sia amante dei social e pare che non possieda neanche un profilo. La Grande lavora attualmente come produttrice cinematografica e ha vinto il Nastro D’Argento come migliore attrice grazie all’interpretazione di Helena, protagonista femminile di Carne Tremula di Pedro Almodovar.

Leggi anche -> Claudio Amendola a Mediaset: giurato e protagonista di una fiction

Dopo la fine del matrimonio con Marina, l’attore romano si è legato a Francesca Neri. I due, che formano ancora oggi una coppia solida e appaiono sempre innamoratissimi: si sono sposati nel 2010 a New York e dal loro amore è nato Rocco, terzo figlio di Claudio Amendola.