Francesco Totti, il racconto del dramma sui social: “Un anno senza di te”

Francesco Totti ha ricordato l’amato papà Enzo a distanza di un anno dalla sua morte e causa del Covid: il dolore per l’ex capitano della Roma è ancora vivo.

Il 12 ottobre di un anno fa, Enzo Totti – padre del ben noto Francesco – moriva in seguito alle complicazioni del coronavirus. Ricoverato presso l’ospedale Spallanzani a causa di alcune patologie, il 76enne aveva contratto il Covid e in pochissimi giorni si era spento, lontano dalla famiglia e dalle persone che gli volevano più bene.

La notizia della morte del padre di Francesco Totti aveva fatto velocemente il giro della rete e in tanti, dal mondo del calcio e non solo, avevano voluto far sentire tutta la loro vicinanza all’ex capitano della Roma. Ieri, 12 ottobre, a distanza di un anno dalla scomparsa di Enzo, l’ex calciatore non ha potuto fare a meno di ricordarlo con un dolce pensiero su Instagram: uno scatto di loro due insieme quando Francesco era ancora piccolo e la didascalia “un anno senza te”.

Il lutto di Francesco Totti

Solito non parlare pubblicamente degli aspetti più dolorosi della sua vita, Francesco Totti non è riuscito a rimanere in silenzio sui social in un giorno così triste come quello in cui ricorre l’anniversario della morte del padre.

Enzo Totti è stata una figura costante nella vita dell’ex calciatore, sempre presente e pronto a spronare il figlio a fare sempre meglio.

“Non mi ha mai fatto i complimenti, anzi mi ha sempre bastonato – aveva raccontato Totti parlando del rapporto del padre – . Quando facevo due gol diceva che potevo farne quattro. Forse questa è stata la mia fortuna. I miei genitori mi hanno insegnato i giusti valori”.

Legatissimo alla famiglia e in particolar modo al papà, dunque, Francesco ha deciso di ricordarlo anche a su Instagram dopo un anno dalla morte, avvenuta in modo repentino e lontano dall’affetto dei familiari.

Ilary Blasi e la morte del suocero Enzo

Il dolore per la morte di Enzo Totti ha colpito, oltre alla famiglia di origine di Francesco, anche la moglie Ilary Blasi e i tre figli nati dal matrimonio tra lo sportivo e la conduttrice.

Qualche mese addietro, in occasione di una intervista a Verissimo, la Blasi non riuscì a trattenere le lacrime ricordando il suocero e le tristi circostanze in cui è venuto a mancare.

“Il Covid questo fa e continua a fare. Uno non è mai preparato alla morte di un genitore ma morire in questo modo è davvero crudele, violento – aveva commentato commossa Ilary – . Non hai nemmeno il tempo di capire, realizzare, non te ne fai una ragione: è un buco nero, non sai più niente, non lo puoi sentire, non lo puoi toccare, e ti vengono i sensi di colpa”.

“Ho visto quello che ha provato Francesco. Forse ai genitori bisognerebbe dire più spesso ‘ti voglio bene’”, aveva poi concluso in lacrime.