Conosciutissimo conduttore di Mediaset, in particolare della tanto seguita trasmissione di Quarto Grado, scopriamo insieme chi è la moglie di Gianluigi Nuzzi.

La sua inconfondibile professionalità nel condurre la trasmissione di Mediaset, Quarto Grado, ha suggellato il successo di Gianluigi Nuzzi al pubblico italiano. In realtà, però, il conduttore e giornalista ha una lunga carriera alle spalle, fatta di grandi esperienze e lavori nel settore delle inchieste, altrettanto importanti come Quarto Grado.

Il suo esordio, da giovanissimo, c’è stato con i fumetti di Topolino quando Nuzzi aveva solo 12 anni. Forse, in quella tenera età, non avrebbe mai immaginato che sarebbe diventato uno dei più grandi giornalisti professionisti d’Italia. Gianluigi Nuzzi vanta le collaborazioni con i più blasonati quotidiani e giornali del Bel Paese, nonché autore di libri di successo internazionale, come ad esempio Vaticano Spa.

Sarà, però, la conduzione di Quarto Grado, nel 2013, a renderlo un volto noto della televisione italiana. Oltre i lustri lavorativi, conosciamo meglio Nuzzi dal punto di vista sentimentale e scopriamo insieme chi è sua moglie.

Ecco chi è Valentina Fontana

Nel cuore di Gianluigi Nuzzi c’è, da anni ormai, posto solo per una donna che porta il nome di Valentina Fontana, sua moglie. Nonostante il giornalista d’inchiesta cerchi di mantenere alto il riserbo intorno alla sua vita privata, qualche notizia sulla sua vita privata è trapelata.

Nuzzi è sposato da anni con Valentina e con lei ha creato una bellissima famiglia formata da Edoardo, nato nel 2007 e Giovanni, del 2010. I due bambini sono arrivati nella coppia a suggellare il loro amore e Valentina Fontana, molto attiva sui social con il nome di ‘valevisverbi‘ e con ben 14 mila followers, spesso condivide momenti della sua giornata, incorniciando anche i suoi bambini.

L’amore per il giornalismo …

Della donna, sappiamo che, come il marito Gianluigi, è anche lei una giornalista freelance, per cui ad unire la Fontana e Nuzzi, oltre il sentimento, è stata la stessa passione per il giornalismo. Valentina Fontana è laureata in Lettere presso la Facoltà Statale di Milano. In passato ha collaborato anche con la società ATM, che è responsabile del settore dei trasporti nel capoluogo lombardo.

In un’intervista del passato rilasciata alla rivista Visto, Nuzzi ha definito sua moglie come una vera e propria spalla, un pilastro fondante della sua vita.

Lo stesso Gianluigi, scrittore d’inchiesta da anni, ha confessato come Valentina lo incoraggi a scrivere libri anche perché, quando non scrive, è come se fosse un uomo incompleto.

Il giornalista ha sciolto ogni dubbio sulla curiosità che aleggia intorno alla cicatrice che ha al volto, spiegando come se la sia procurata a causa di uno scontro tra il suo motorino e una jeep. Nuzzi ha raccontato l’aneddoto dell’incidente, spiegando di ricordare uno scontro tremendo e di aver provato un dolore lancinante.

LEGGI ANCHE : Gianluigi Nuzzi: “La politica non sente. Milioni di banchi per la scuola, mio figlio è a casa”

LEGGI ANCHE : Alda D’Eusanio asfaltata da Gianluigi Nuzzi: “Volevi fare la furbetta”

Dopo l’episodio, sono seguiti lunghi mesi di degenza in ospedale e il suo viso non è più tornato come prima anche se, confessa Nuzzi, di essersi comunque accettato anche così.