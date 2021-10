Biagio Izzo, avete mai visto le sue bellissime figlie Alessia e Valeria? Ecco chi sono

Biagio Izzo sta incantando il pubblico di Tale e Quale show con le sue divertentissime performance: da Caterina Valent a Carmen Miranda fino a Michael dei Righeira. Sapete che ha 4 figli? Conosciamo le sue bellissime primogenite, Alessia e Valeria.

La carriera di Biagio Izzo

Nato a Napoli nel 1962, Biagio Izzo ha iniziato la sua carriera da giovanissimo insieme a Ciro Maggio. Con quest’ultimo infatti formò lo spassosissimo duo Bibì & Cocò, che portò agli artisti la celebrità in tutto il capoluogo campano.

Poi lo sbarco a TeleGaribaldi, dove ha condotto un programma con Gianni Simioli, intrattenendo il pubblico con le sue imitazioni e infine l’entrata al Cinema, l’inizio di una carriera piena di successi. Il debutto nella pellicola in “Quel ragazzo della Curva B” con Nino D’Angelo, ha preceduto il film con Vincenzo Salemme prima e con la coppia Boldi-De Sica poi.

Successivamente il ritorno graduale al piccolo schermo, senza però mai abbandonare il cinema, da si Può Fare a Made in Sud ad altri spettacoli di successo. Oggi lo troviamo nel cast di Tale e Quale Show e possiamo dire che Biagio Izzo sta andando alla grande. Sapete che è papà e nonno? Ecco chi sono le figlie.

Le figlie Alessia e Valeria

Biagio Izzo è stato sposato due volte. Dal primo matrimonio, con Teresa, ha avuto Alessia e Valeria. Con la seconda moglie, la modella Federica Apicella, è diventato nuovamente papà, di Martina e Raffaele.

Alessia, la sua primogenita, laureata in Dams all’Università di Roma Tre, è una regista teatrale e Assistant Retail Sales Manager. Nel 2018 è diventata mamma rendendo Biagio nonno del suo primo nipotino, di nome Lorenzo, anche si è separata dal padre del bambino, l’attore Danilo Brugia.

Valeria, la seconda figlia della prima moglie, non si è allontanata tanto dalla professione del padre e della sorella maggiore, perchè insegna teatro ai bambini nelle scuole. Lei assomiglia molto al suo famoso papà e lui ne è molto orgoglioso. Il suo profilo Instagram la presenta come “Atelierista, Attrice e Insegnante di Teatro per bambini e ragazzi”.

Sia Alessia che Valeria hanno un ottimo rapporto con il padre ed essendo molto impegnate nel mondo dello spettacolo chiedono spesso a lui consigli e suggerimenti. Valeria in particolare ha ereditato dall’attore la sua simpatia e solarità.