Tale e Quale Show, il racconto del dietro le quinte di Ciro Priello: “Ho avuto il blackout totale”

Ciro Priello, componente dei The Jackal, comico e attore, tra i protagonisti indiscussi di questa nuova edizione di Tale e Quale Show di Carlo Conti, in una recente intervista ha raccontato un curioso retroscena riguardo lo show in onda su Rai 1. Ecco di cosa si tratta.

In onda dal 2012, Tale e Quale Show ancora oggi a distanza di 9 anni continua a conquistare milioni di telespettatori riuscendo ad essere tra i programmi più popolari e apprezzati del nostro paese. A contribuire al successo del programma sono indubbiamente i concorrenti chiamati in gara che con impegno e dedizione preparano performance volte a intrattenere il pubblico e omaggiare gli artisti che interpretano, oltre che alla simpatia e al talento davanti alla telecamera di Carlo Conti.

Ciro dei The Jackal a Tale Quale show

In questa nuova edizione, iniziata il 17 settembre, i telespettatori hanno potuto trovare trai concorrenti in gara anche Ciro Priello, attore, comico e star del web che dopo la vittoria di LOL- Chi ride è fuori, programma di Amazon Prime Video, si è cimentato in questa nuova avventura televisiva. Ad accompagnare Ciro in questo percorso c’è Daniela “Dada” Loi, cantante e vocal coach che sta aiutando l’attore a rendere al meglio una volta sul palco.

Il blackout di Ciro a Tale e Quale show

Proprio Ciro nei giorni precedenti, al fianco di Stefania Orlando, altra concorrente dello show, ha partecipato a una diretta Facebook sulla pagina del programma di Rai 1 a cui hanno preso parte migliaia di utenti. Durante la diretta, Priello ha raccontato un momento di difficoltà vissuto durante la prima puntata: “La prima volta nell’ascensore ho avuto il blackout totale” per poi aggiungere: “Faccio Stash tutta la settimana, ce l’avevo in testa. Entro in ascensore e a un certo punto non ricordo come cominciava la canzone.” Una dimenticanza indubbiamente dovuta alla tensione generata dal momento che una volta salito sul palco l’attore sembra sia riuscito a superare portando a casa un’ottima performance.

Il cantante più difficile per Ciro

Inoltre Ciro, durante il suo intervento sulla pagina Facebook di Tale e Quale Show ha anche rivelato l’interpretazione che finora per lui è stata più difficile, affermando: “Tutti i cantanti sono difficili. Però uno è stato Freddie Mercury. Una vocalità totalmente lontana da me.”