Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli: avete mai visto la loro bellissima casa? Lusso nel cuore di Roma

Sfarzo ed eleganza in uno dei quartieri più belli di Roma: ecco dove vivono Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli.

Lui è uno dei conduttori televisivi più amati di sempre, lei al momento è nota soprattutto per il suo ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip, ma è attiva anche nel mondo dello scouting di talenti con una sua agenzia fondata nel 2005: la SDL, attualmente una delle più utilizzate per i casting di diversi programmi televisivi, cinema e teatro. Parliamo ovviamente di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli.

La storia tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli

Prima di incontrare Sonia Bruganelli, Paolo Bonolis è stato sposato per 5 anni, dal 1983 al 1988, con la psicologa statunitense Diane Zoeller, da cui ha avuto due figli, Stefano e Martina. Successivamente ha avuto una lunga relazione con la showgirl Laura Freddi, conosciuta nell’ambito della trasmissione televisiva “Non è la Rai” da lui condotta per una stagione. Nel 1997, però, grazie al programma “Tira e Molla” avviene il magico incontro Sonia Bruganelli, imprenditrice e produttrice televisiva. Tra i due è scattata subito la scintilla: nel 2002 si sono sposati e hanno avuto tre figli, Silvia, Davide e Adele.

Dove vivono Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli

Entrambi originari di Roma, Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sono rimasti fedeli al loro luogo di nascita, ed è proprio qui che vivono insieme ai loro figli. In particolare, la loro casa si trova nella zona di Lungotevere Flaminio. Parliamo di uno dei più antichi quartieri della Capitale, nonché uno dei più caratteristici: si tratta di una sorta di contenitore culturale, ricco di musei, teatri e centri multifunzionali. Una zona dove sicuramente gli stimoli intellettuali non mancano!

Mix di stili in casa Bonolis-Bruganelli

La dimora dove hanno scelto di trascorrere le loro giornate Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli è innanzitutto enorme: gli interni sono spaziosi, e non manca un ampio giardino esterno, perfetto per rilassarsi nelle giornate di sole. A colpire è soprattutto lo stile della casa, in cui antico e moderno si mescolano creando combinazioni davvero particolari. Nella zona giorno, è posizionato un grande divano bianco, che contrasta notevolmente con l’imponente tavolo in legno massello che domina la stanza e che non di rado si presta alle partite di ping pong tra padre e figlio! In generale, l’atmosfera è accogliente, con colori tendenzialmente caldi sia nell’arredo che nella tinta delle pareti.

La camera da letto: una piccola SPA

Il vero cuore della casa è però la camera da letto di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. Si tratta di uno spazio dedicato al puro relax della coppia e potrebbe essere tranquillamente scambiato per una piccolo centro benessere! Al suo interno, trova posto, oltre a un comodo letto matrimoniale, anche un divano collocato in una sorta di salottino. Ma il vero pezzo forte di tutto l’ambiente è la grande vasca idromassaggio posta proprio di fronte al letto! Una grande struttura circolare in marmo di carrara beige, rivestita all’interno con piccole piastrelle quadrate color rame che formano una sorta di mosaico che si estende lungo tutta la parete di appoggio della vasca. Davvero notevole!