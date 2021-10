Grande Fratello Vip, com’era Lulù prima di entrare nella casa? Completamente diversa [FOTO]

Uno dei concorrenti più chiacchierati dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip 6 è senza dubbio la giovane Lulù. La sua storia altalenante con Manuel Bortuzzo l’ha resa protagonista del gossip, ma si parla di lei anche per delle foto che stanno circolando sul web. Ecco com’era prima di entrare nella casa più spiata d’Italia.

L’esperienza di Lulù al Gf Vip 6

Lulù sta vivendo l’esperienza del Grande Fratello Vip 6 con le sorelle Jessica e Clarissa Selassié. Si sono presentate con il titolo di principesse, in quanto eredi dell’ultimo imperatore d’Etiopia. Tuttavia nelle settimane precedenti è stato messo in discussione quanto affermato, dal momento che si dice che il padre era il giardiniere dell’imperatore. Di conseguenza è stata dichiarata una falsa discendenza. Fatto sta che l’attenzione si è subito sulla relazione che Lulù ha con Manuel Bortuzzo. Nella diretta di lunedì 11 ottobre sia i compagni d’avventura che Alfonso Signorini le hanno consigliato di cambiare atteggiamento soprattutto per se stessa. Lei ha dichiarato di essere influenzata dal suo passato, ragion per cui ha deciso di partecipare al reality per migliorare tanti lati della sua personalità. Sul web stanno circolando delle foto che la ritraggono prima di aver ottenuto la popolarità.

Ritocco alle labbra

Sul web in tanti si sono chiesti se le sorelle Selassié si siano rifatte. Osservando il prima e il dopo di Lulù, si può notare un cambiamento alle labbra. Molti sono anche concordi nel dire che adesso ha il viso più esile. Probabilmente nel corso del tempo avrà perso qualche chilo per avere la perfetta fisicità attuale. Non si sta parlando molto della suo aspetto esteriore, bensì di come sta affrontando la questione che la lega a Manuel. Le sorelle l’hanno invitata a moderarsi per evitare di far parlare. Non a caso Jessica spesso l’ha ripresa anche con un tono severo, ma allo stesso tempo preoccupato per le conseguenze. Dopo la puntata di lunedì scorso Lulù si è lasciata andare in uno sfogo e anche stavolta la sorella maggiore ha rifatto lo stesso discorso.

Riavvicinamento in corso?

In poche parole Lulù si sarebbe lamentata del fatto che la faccenda con Manuel sia stata argomentata nel pieno della diretta. Lei si è fatta alle sue ragioni, quindi Signorini le ha detto che non deve ostinarsi a osservare le cose dal suo punto di vista. Dovrebbe accettare anche il parere altrui perché esterni e quindi oggettivi. Manila le ha consigliato di pensare al suo percorso indipendentemente dagli altri. Tuttavia nelle ultime ore stanno circolando dei video su Instagram in cui sembra che ci sia un riavvicinamento con il ragazzo. Per scoprire come andrà a finire, non ci resta che attendere nuovi sviluppi.

