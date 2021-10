Francesca Alotta, il terribile racconto della malattia: “Necessario intervento d’urgenza, mi sono aggrappata alla fede”

Francesca Alotta, una delle protagonista di questa edizione di Tale e quale Show, rivela in un’intervista il suo dramma: la lotta contro un tumore che ha dovuto affrontare qualche tempo fa. Le sue parole

Esperienza terribile

Fortunatamente è stato sconfitto ma l’esperienza vissuta rimarrà indelebile per sempre nella memoria di Francesca Alotta, in questo periodo impegnata come concorrente al fortunato programma di Rai 1, condotto da Carlo Conti, Tale e Quale show.

“Esperienze così terribili possono avere conseguenze positive. Dopo la malattia io mi sento una donna nuova”. Ha confessato la cantante, diventata famosa per il duetto di Sanremo del 1992, con Aleandro Baldi, “Non amarmi”. A Tale e Quale Show sta rinascendo anche professionalmente.

Francesca Alotta, protagonista di Tale e Quale Show

Tale e Quale show è iniziato venerdì 17 settembre e da quella prima puntata Francesca Alotta sta incantando sia la giuria che il pubblico. E’ partita vestendo i panni di Emma Marrone, poi quella di Liza Minelli, Gianna Nannini nella terza puntata, Adele nella quarta e infine Anastacia.

Ormai è la vera protagonista di quest’edizione e sta dimostrando tutto il suo talento e le sue qualità di canto, oltre che la sua semplicità e simpatia. Peculiarità che la fanno apprezzare ancora di più.

Il dramma della cantante

Francesca Alotta recentemente ha aperto il suo cuore al settimanale “DiPiù”, raccontando di aver lottato contro un tumore all’utero: “Era una massa molto estesa ed è stato necessario un intervento d’urgenza.”

La cantante di origini siciliane, figlia d’arte, visto che il padre Filippo è stato un’artista di successo negli anni ’60-’70, ha fatto sapere quello che ha dovuto affrontare:

“Mi è stato diagnosticata una massa maligna all’utero che era già molto estesa! In quel momento il mondo mi è crollato addosso: sono stata operata d’urgenza e ho fatto la radioterapia. Mi sono aggrappata alla fede e mi è stata di grande aiuto“

La battaglia, fortunatamente è stata vinta ma non si possono dimenticare quei tragici momenti:

“Avevo dei disturbi ‘intimi’ ma il mio ginecologo non aveva capito di cosa si trattasse. Una mia amica mi ha consigliato di cambiare subito medico, l’ho fatto e mi è stato diagnosticato un tumore maligno all’utero che era già molto esteso! Mi è crollato il mondo addosso.”