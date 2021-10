Grande Fratello Vip: Gianmaria sempre più confuso: “Cosa devo dire?”

Gianmaria Antinolfi è sentimentalmente confuso: Sophie Codegoni che si trova nella casa più spiata d’Italia con lui o Greta, la sua fidanzata che lo attende fuori? Il gieffino si è sfogato con l’amico Aldo Montano. Ecco cosa ha detto

Il cuore batte forte per Sophie

Ormai è sotto gli occhi di tutti. Gianmaria e Sophie negli ultimi giorni si sono avvicinati parecchio. Un feeling che fa fatica a rimanere nascosto e che ha costretto il latin lover napoletano ad ammettere di essere piuttosto confuso. Lui ha una fidanzata fuori che lo attende, è Greta. La stessa che si è presentata qualche puntata fa per avere un confronto con Soleil.

Soleil che appartiene a questa sorta di quadrilatero bollente ed esplosivo, visto che l’Influencer è un ex di Antinolfi. La questione è stata ampliamente affrontata nei primi giorni di reclusione a Cinecittà dai diretti interessati, con l’intervento repentino appunto di Greta. Tuttavia la bionda modella nata a Los Angeles, per Gianmaria, è già bella che superata. Adesso il suo cuore è andato in tilt per la giovane ed ex tronista di Uomini e Donne.

Giamaria Antinolfi è confuso

Gianmaria si sta ponendo molte domande sulla sua attuale relazione con Greta, anche perchè non ha preso di buon grado la sua mancanza di tatto, durante il loro incontro in puntata. L’imprenditore napoletano si aspettava qualche parola di conforto da lei, cosa che non c’è stata.

Una situazione questa che non dispiace a Soleil che punta il dito sia contro il suo ex fidanzato e contro Sophie. Con quest’ultima c’è stato un vero e proprio litigio, durante il quale non sono mancate parole dure, davanti un Gianmaria inerme e stordito. A gettare più confusione ci ha pensato il video messaggio arrivato poco dopo da Greta, la quale ha nuovamente ribadito la sua delusione per questa sua simpatia con la Codegoni.

Lo sfogo con Aldo Montano

E così Gianmaria si sfoga con Aldo Montano: “Io non so cosa voglio”. Ammette. Lo sportivo lo invita a mettesi nei panni della sua fidanzata e insieme a Manila lo rimprovera per il suo comportamento con Greta: “Avresti dovuto dimostrare di tenere a lei evitando un avvicinamento ad un’altra donna se la sua intenzione era quella di preservare la relazione”.

Montano inoltre aggiunge: “O ti comporti in un certo modo se pensi che la tua situazione fuori sia importante o non fai determinate cose”, sottolinea lo schermidore. La risposta di Gianmaria non si fa attendere: “In questi giorni sono andato in confusione, prima di espormi ho bisogno di più tempo per chiarirmi le idee: non so dentro di me che cosa voglio, cosa devo dire?”.