Tale e Quale Show, avete mai visto la moglie di Dennis Fantina? Ecco chi è e cosa fa nella vita

Dennis Fantina è una delle 11 celebrità che stanno prendendo parte alla nuova edizione di Tale e Quale Show, programma condotto da Carlo Conti in onda su Rai 1, ma proviamo a scoprire di più sulla vita privata del cantante.

Nato a Trieste nel dicembre del 1976, Dennis ha dato il via alla propria carriera nel 1997 partecipando a svariati programmi musicali per poi nel 2001 partecipare a Saranno Famosi, prima edizione di quello che poi sarebbe diventato Amici, e aggiudicarsi la vittoria ottenendo un contratto della durata di un anno con le reti Mediaset.

Il percorso di Dennis Fantina

L’anno successivo alla sua vittorio nel talent scritto e condotto da Maria De Filippi, è l’anno del debutto del suo primo album dal titolo Dennis, prodotto dalla Sugar Mmusic di Caterina Caselli e contenente alcuni brani scritti da Mango, Elisa e Michele Zarrillo. Successivamente Fantina ha preso parte a diversi show televisivi diventando per alcuni anni un ospite molto presente sul piccolo schermo. Inoltre nel 2018 ha iniziato a lavorare a un cortometraggio dal titolo 11, di cui è protagonista e co-sceneggiatore.

Chi è la moglie di Dennis Fantina?

Nonostante il suo percorso nel mondo dello spettacolo sia chiaro a tutti, sono poche le informazioni che riguardano la sua vita privata. Il cantante è sposato con sua moglie Sabina da ben 16 anni e dal loro amore sono nati due figli, Nathan nato nel 2005 e Neal nel 2011. Sabina non sembra amare le luci dei riflettori e si tiene ben lontana dal mondo dello spettacolo ma lo stesso non si può dire del piccolo di casa, Neal, il quale come è possibile notare da alcuni contenuti pubblicati su Instagram da Dennis, è un amante della musica e sembra essere pronto a seguire le orme del padre.

Il prossimo personaggio di Dennis a Tale e Quale Show

Dennis è attualmente impegnato con Tale e Quale Show, avventura che si sta impegnando a raccontare anche sul suo profilo Instagram dove tiene costantemente aggiornati i suoi affezionati fan. Durante la prossima puntata del programma condotto da Carlo Conti, il cantante sarà impegnato a interpretare Brian Johnson, cantante degli AC/DC.