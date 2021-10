Grande Fratello Vip, Guenda Goria asfalta la fidanzata di papà Amedeo: “Vera? Mi dissocio”

Le tensioni non si avvertono solo tra i concorrenti del Grande Fratello Vip, ma anche tra i familiari di questi ultimi: è il caso di Guenda Goria, che ha deciso di commentare piccata l’incontro tra il padre Amedeo e la fidanzata Vera Miales.

Nell’ultima puntata in diretta del Grande Fratello Vip, il giornalista Amedeo Goria ha ricevuto la sorpresa della giovane fidanzata Vera Miales, finita sulle pagine dei rotocalchi di gossip per un pancino che faceva sospettare una gravidanza. La notizia aveva fatto il giro del web e dei salotti di Mediaset fino ad arrivare nella casa del Gf Vip, dove Alfonso Signorini ha ritenuto opportuno informare Goria di quanto stesse succedendo fuori da Cinecittà.

Per giorni, il giornalista ha riflettuto sulla possibile gravidanza della compagna esprimendo anche qualche dubbio sulla veridicità della notizia o sulla sua eventuale paternità. L’incontro in diretta su Canale 5 con Vera ha dissipato tutti i dubbi di Amedeo: non diventerà papà a breve e il gossip sulla gravidanza era infondato. Ma a commentare quanto accaduto fuori dal Gf Vip nelle ultime settimane è stata proprio Guenda Goria, che ha accusato la fidanzata del padre di aver voluto spettacolarizzare una finta gravidanza per notorietà.

Guenda Goria furiosa: “Vera doveva avere rispetto”

Intervenuta nel corso di Casa Chi, Guenda Goria ha manifestato tutto il suo disappunto per l’atteggiamento assunto da Vera Miales e per quanto avvenuto davanti alle telecamere del Gf Vip.

Sottolineando di non essere mai stata contattata dalla compagna del padre prima del suo intervento nel reality show, Guenda non ha speso parole gentili nei confronti della moldava.

“[…]Una donna che dice di amare un uomo e che dice di voler creare una famiglia con lui deve prima di tutto avere sensibilità nei confronti della famiglia che quest’uomo ha già – ha tuonato la ex concorrente del Gf Vip – . Soprattutto se la figlia è una che ha fatto già il Grande Fratello e che quindi ha un ruolo pubblico, all’interno di una famiglia che è mediatica”.

Interrogata sulla presunta gravidanza di Vera, dunque, la figlia di Maria Teresa Ruta non ha usato mezzi termini nell’accusarla di aver “marciato” sulla notizia “giocando” su un tema assai delicato come l’attesa di un figlio.

“Vera Miales ha spettacolarizzato la gravidanza”

“[…]Io sapevo già che la gravidanza non era vera. Ho voluto aspettare per capire – ha sottolineato Guenda Goria – . Io lo sapevo da voci di dietro le quinte e da persone che la conoscono e a cui lei aveva già detto che la gravidanza non era vera”.

Vera, quindi, pur essendo finita sulle pagine di tutti i giornali per la presunta gravidanza, avrebbe – secondo il pensiero della figlia di Amedeo Goria – dovuto smentire immediatamente la notizia per non far passare un messaggio distorto e del tutto falso.

“Non voglio essere cattiva ma io mi dissocio da quello che ho visto: dall’abito bianco, dal termine matrimonio, dal parlare di famiglia. Io soffro di una malattia per cui ho problemi ad avere figli. Tante donne hanno problemi – ha continuato furiosa Guenda Goria – . Credo che si possa fare del gossip, c’è spazio per Vera e per tutti gli altri, ma non bisogna giocare e strumentalizzare le gravidanze. È una cosa molto grave. Soprattutto se ci sono dei figli veri che stanno a casa. Io mi sono trovata in grande imbarazzo”.

Totalmente in disaccordo con l’atteggiamento assunto dalla Miales, inoltre, Guenda non è stata benevola nemmeno nei confronti del padre.

Nonostante l’affetto che la lega a Goria, la ex gieffina lo ha ritenuto parzialmente colpevole di quanto successo e della situazione imbarazzante in cui si è trovata la sua famiglia.

“Mio padre ovviamente è responsabile di tutto questo: è protagonista – ha detto la figlia della Ruta – . A mio padre gli voglio bene, lo tutelo, ma fino a un certo punto”.