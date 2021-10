Grande Fratello Vip, bufera su Jo Squillo: la fake news sul latte indigna tutti

In attesa della puntata di stasera, nell’occhio del ciclone è finita la conduttrice e cantante Jo Squillo, accusata da più parti di aver alimentato una clamorosa fake news all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Ecco cosa ha detto.

Le parole di Jo Squillo

Lei è una delle concorrenti più note del cast della sesta edizione del Grande Fratello Vip, arrivata dopo alcune puntate dall’inizio del reality. Stiamo parlando di Jo Squillo, conduttrice e cantante. Nelle ultime ore, la conduttrice è finita nella bufera per alcune affermazioni, fatte nella casa, prive di qualsiasi evidenza scientifica. La conduttrice, parlando di suo padre, ha infatti detto: “Mio padre era ghiotto di latte, mangiava tutti i giorni latte, infatti è diventato sordo. Io gli dicevo ‘forse è anche il latte’ ma lui ‘no, il latte fa bene”.

“Lui era ghiotto di latte, infatti è diventato sordo”

Poi ha aggiunto: “la caseina è una colla, e infatti gli ha collato le orecchie”#GFvip quanto ancora permetterete di dire a Jo squillo cose del genere?? pic.twitter.com/O7JGcj35lK — Il mondo del trash sa (@Giulia59652603) October 9, 2021

La gieffina ha usato queste parole mentre parlava con Aldo Montano, che più volte, in passato, ha parlato della sua allergia alla caseina, causa di alcuni ricoveri in ospedale dell’ex campione di scherma. Secondo Jo Squillo, la causa della sordità del signor Coletti – suo papà – sarebbe stata proprio questa proteina, la caseina, presente nel latte e nei latticini. In un video diffuso su Twitter, Jo Squillo dice: “La caseina è una colla, e infatti gli ha incollato le orecchie”.

Se ne parlerà nella puntata di stasera?

In molti in queste ore stanno chiedendo un provvedimento disciplinare da parte della produzione nei confronti di Jo Squillo. Anche perché, la cantante e conduttrice, alcuni giorni fa, aveva già fatto dei commenti che avevano gelato il grande pubblico televisivo.

Parlando con Ainette Stephens, Jo Squillo, aveva parlato di una correlazione tra il latte e la presenza di noduli al seno. Il Grande Fratello Vip prenderà dei provvedimenti? Staremo a vedere stasera.