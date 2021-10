Giancarlo Magalli, nuova frecciata ad Adriano Volpe? Il conduttore nell’intervista: “Cambiamo animale”

Ospite di Rai Due, il conduttore Giancarlo Magalli sembra proprio essere di nuovo scivolato nella querelle infinita con Adriana Volpe, dopo il caso-selfie con Sonia Bruganelli. Ecco tutto quello che è successo.

Giancarlo Magalli ospiti di Ventura e Perego

Lui è uno dei conduttori più amati dal grande pubblico televisivo. Dopo l’addio a I Fatti Vostri, Giancarlo Magalli è in attesa di uno programma tutto suo. Nella giornata di domenica, ospite di Simona Ventura e Paola Perego a Citofonare Rai Due, Magalli ha parlato della sua carriera e della decennale conduzione con il programma di punta Rai di metà mattinata. Pur non citando mai i trascorsi conflitti con Adriana Volpe, è stato difficile per i telespettatori non collegare quegli anni alla querelle con l’attuale opinionista del Grande Fratello Vip.

Nelle scorse settimane, Giancarlo Magalli era finito nell’occhio del ciclone a causa di un selfie scattato insieme – e pubblicato sui social – all’altra opinionista del Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis. Il conduttore ha sempre spiegato di non avere nulla da recriminare, anche se, alcune sue frecciatine social, negli anni, ci sono state. Ad ogni modo, Adriana Volpe, ha intravisto in quel selfie una vera e propria provocazione.

Le parole di Giancarlo Magalli

Nel corso dell’intervista, Simona Ventura, parlando con Giancarlo Magalli, ha offerto il più improbabile, e involontario, degli assist: “In amore sei una vecchia volpe come nella televisione?”.

Magalli, prendendo la palla al balzo ha replicato: “Cambiamo animale, quelli lasciamoli alle pelliccerie”. Adriana Volpe replicherà? Staremo a vedere.