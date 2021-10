Scene da un matrimonio, Anna Tatangelo risponde alle critiche: “Ci sono sempre”

La cantante Anna Tatangelo, in un’intervista, ha parlato del suo recente debutto alla conduzione su Canale 5, con il programma Scene da un Matrimonio. Ecco le sue parole.

Le parole di Anna Tatangelo

Lei è una delle cantanti più amate del panorama musicale nostrano. Dopo la felicissima esperienza come giudice di All Together Now, Mediaset ha deciso di affidarle un programma tutto suo. La scorsa domenica, infatti, Anna Tatangelo si è mostrata per la prima volta, molto a suo agio, al timone di Scene da un matrimonio. In un’intervista rilasciata a Super Guida Tv, la cantante di Sora ha parlato dell’emozione del debutto, ma anche della reazione del grande pubblico.

Ha spiegato Anna Tatangelo: “Non me lo sarei mai aspettata. Ciò che mi interessava di più era di arrivare con una trasmissione familiare che raccontasse in modo genuino delle emozioni e sentimenti che si danno a volte per scontato”. E ancora: “E’ stato un debutto in una veste inconsueta per me perché non c’è un palcoscenico e non ci sono riflettori. Ci sono solo io che entro in punta di piedi nelle storie delle persone come fossi un’amica invitata ai loro matrimoni”.

Leggi anche ——-> Grande Fratello Vip, accade tutto nella notte: baci e carezze tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan

La risposta alle critiche

Sui social, però, sono state avanzate delle critiche, in particolar modo per accettato un programma rivisitazione, dal momento che, uno show molto simile, venne condotto diversi anni fa Davide Mengacci. Ma Anna Tatangelo non si scompone: “Le critiche ci sono sempre. Ogni volta che mi riguardo prendo atto del fatto che ci sono cose che mi piacciono e altre che mi piacciono meno. L’aspetto più bello di questo programma è la naturalezza. Non avendo un copione ho modo di tirare fuori la mia spontaneità”.

Leggi anche ——-> Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni al vetriolo contro Soleil: “Sta rosicando perché…”

E ancora: “Non mi sento di replicare nulla. In questi venti anni dal mio primo Festival di Sanremo le critiche hanno fatto parte del gioco. L’importante però nella vita è non passare inosservati. E’ sempre un bene che se ne parli”.