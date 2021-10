Vite al Limite, le cure del Dottor Nowzaradan? Non per tutti | Ecco quanto cosa una visita

Quanto costa una visita con il Dottor Nowzaradan? E’ quello che si chiedono i fan del fortunato reality show statunitense trasmesso su Real Time, Vite al limite. Scopriamolo

Persone con Vite al Limite

Ci sono persone che vivono in una situazione difficile a causa della conformazione del proprio corpo. I concorrenti del programma Vite al Limite sono costretti ad una vita sedentaria per l’ eccesso di chili, di solito tra i 250 e i 300, che determina il loro peso, sicuramente troppo difficile da gestire.

Il pubblico dello show ha avuto modo di conoscere un’obesità fuori dal comune, quella che trasforma la persona non solo nel fisico ma anche nel modo di essere. C’è poi un dottore, ormai diventato famoso, il dott. Younan Nowzaradan, che si prende cura di queste vittime di se stessi, offrendo loro un percorso terapeutico e nutrizionale.

Il dott. Younan Nowzaradan motiva i suoi pazienti

Il dott. Younan Nowzaradan prosegue la sua attività anche a telecamere spente, presso l’Istituto di Chirurgia di Houston e in altre strutture ospedaliere. Lo specialista è molto richiesto da chi vuole avviare un processo di dimagrimento, ancor di più dopo la sua apparizione in TV.

Nel programma che l’ha reso famoso, Nowzaradan vive delle vere e proprie sfide con i propri pazienti. Insegna loro come comportarsi con il cibo e in un certo senso anche con la vita. “Il mio lavoro non è riuscire a farli dimagrire ma piuttosto riuscire a convincerli che ne valga la pena. Io li aiuto soltanto a convincersi che sia la loro mentalità a dover cambiare per prima cosa.” Ha fatto sapere in un’intervista People e ha aggiunto: Motivandoli, li aiuto a raggiungere i loro obiettivi. A volte capisco che alcuni pazienti abbiano solo bisogno di tanto amore, ma io devo anche spronarli a fare meglio perciò spesso a loro dimostro di essere un po’ più duro e cattivo di quanto invece vorrei essere”.

Il costo di una visita medica

Ma quanto costa una visita medica da Nowzaradan? Il programma Vite al Limite non altro è che uno scorcio su ciò che accade nei reparti delle strutture ospedaliere in cui opera lo specialista iraniano naturalizzato statunitense. Quest’ultimo è l’autore di un nuovo capitolo della medicina moderna e la cosa interessante è che lo racconta in televisione.

Il professore tuttavia, come si è già detto, non lavora solo nel piccolo schermo. Egli esercita ogni giorno la sua professione medica presso l’Istituto di Chirurgia di Houston e chi segue le sue cure non lo fa sicuramente con quattro spiccioli. A determinare il prezzo infatti è l’assicurazione del cittadino americano. E si parla di migliaia di dollari.

Chi partecipa al programma invece può ricevere le cure gratuitamente perchè il costo del servizio è tutto a carico della produzione. Anzi, i concorrenti ricevono anche un compenso.