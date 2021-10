Nicola Porro, sapete in cosa è laureato il noto giornalista e conduttore di Quarta Repubblica?

Di persone che lavorano all’interno di redazioni giornalistiche ce ne sono tante, ma i giornalisti, quelli veri, si contano sulle dita di una mano. Ad oggi, specialmente da quando la pandemia da Covid19 è entrata a far parte delle nostre vite, i programmi di informazione sono diventati parte integrante delle giornate di tutti noi, con lo scopo di tenerci sempre aggiornati su ciò che accade oggi e su ciò che potrebbe accadere domani.

Quarta Repubblica, in onda tutti i lunedì in prima serata, su Rete4, è senza dubbio una di quelle trasmissioni di cui i telespettatori non possono più fare a meno. A condurla è Nicola Porro, il quale oltre a essere un bravo giornalista, è anche autore televisivo, professore e vice-direttore de Il Giornale. In cosa è laureato il nostro conduttore? Cosa gli piace fare durante il suo tempo libero? Ecco alcune curiosità riguardanti la sua carriera e la sua vita privata.

La vita lontano dalle telecamere

“Prima il dovere e poi il piacere”: sembra essere questo il mantra del noto giornalista il quale, una volta portati a termine tutti i suoi impegni lavorativi, si dedica con amore e dedizione alla sua famiglia, ai suoi hobby e alle sue passioni. Porro, infatti, nonostante sia nato a Roma, appartiene a un’antica famiglia aristocratica latifondista pugliese. Ed è proprio ad Andria, in provincia di Barletta-Andria-Trani, che Nicola ha deciso di aprire, insieme al fratello Gian Michele, un’azienda agricola. Nel suo tempo libero, oltre a essere un imprenditore, Nicola Porro è anche appassionato di natura: i suoi momenti di svago durante le vacanze, infatti, sono caratterizzati da lunghe passeggiate in montagna e avventurosi giri in barca, così come si evince dalle foto pubblicate da lui stesso sul suo account Instagram ufficiale.

Il giornalista è molto attivo anche sui suoi canali social, dove oltre a condividere attimi di vita privata, porta con sé i propri follower alla scoperta dei suoi nuovi progetti lavorativi.

Studi e carriera

Prima di diventare un noto giornalista e un personaggio televisivo, Nicola Porro ha conseguito la laurea con lode in Economia e commercio presso l’Università La Sapienza di Roma. Successivamente, grazie a una borsa di studio, ha preso parte al corso di Business Case Discussion presso l’Università di Harvard, e al corso di specializzazione finanziaria sulle società di leasing presso la SDA Bocconi School of Management.

A partire dal 2018 Nicola Porro conduce Quarta Repubblica e, dal 2003, collabora con il quotidiano Il Giornale, del quale ad oggi è vice-direttore. Sui suoi account social, inoltre, Nicola è solito trasmettere la Zuppa di Porro, una rubrica giornaliera in cui si occupa di informazione.