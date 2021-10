Paolo Kessisoglu: conoscete Sabrina, moglie del conduttore Rai? Anche lei nel mondo dello spettacolo

Tutti conoscono il comico Paolo Kessisoglu del duo Luca e Paolo, ma sapete chi è la moglie? Anche lei lavora nel mondo dello spettacolo.

Lui è attore, cabarettista e conduttore televisivo, lei giornalista e amante dell’arte: parliamo di Paolo Kessisoglu e Sabrina Donadel. Entrambi amanti del mondo dello spettacolo, seguaci di un’attenta dieta vegetariana e pronti a irrompere in televisione con la loro energia, si sono sposati nel giugno del 2003 e l’anno dopo hanno avuto una bambina. La carriera di Paolo, segnata dal fortunato sodalizio con Luca Bizzarri, è nota al grande pubblico, mentre su quella di Sabrina c’è tanto da scoprire. Vediamo nello specifico di cosa si occupa.

Chi è Sabrina Donadel

Sabrina Donadel nasce a Pieve di Soligo, in provincia di Treviso, il 15 giugno 1970. Studia al liceo classico “C. Marchesi” di Conegliano e, dopo la maturità, si iscrive alla facoltà di Lettere dell’Università di Padova. Terminati gli studi, inizia la sua carriera televisiva come conduttrice di telegiornali sulle televisioni locali venete. Passa poi a lavorare come inviata e conduttrice di programmi televisivi sulle reti Mediaset quali Village, Planet, 8 mm, Fuego, Rapido, In Tour, Jimmy, Lo Stivale delle Meraviglie. Attività grazie alle quali riceve la menzione speciale al Premio giornalistico televisivo Ilaria Alpi nel 1997.

La svolta di carriera con Sky

A partire dal 2005 è impegnata in diversi programmi della piattaforma satellitare Sky, dove si occupa in particolare di cinema e di viaggi. La vera salto di carriera arriva nel 2014, quando su Sky Arte HD va in onda Private Collection, il programma televisivo da lei scritto, condotto e prodotto. Si tratta di un nuovo format televisivo che segna un passo fondamentale nella sua evoluzione professionale e personale, che la porta in un mondo incredibilmente affascinante.

Private Collection di Sabrina Donadel

Nel corso del programma, Sabrina Donadel racconta il mondo dell’arte contemporanea attraverso l’incontro con collezionisti di fama internazionale nello spazio intimo delle loro case. In ogni puntata vengono mostrate in esclusiva opere altrimenti inaccessibili e si entra in contatto con la storia personale di figure cruciali nel mondo dell’arte, oltre che con quella degli artisti rappresentati in collezione. Un progetto affascinante, disponibile per la visione su ITsART, la piattaforma digitale culturale promossa dal Mibac, e su Sky e Now (terza stagione).

Le parole di Sabrina Donadel

Sul suo sito personale, Sabrina Donadel si descrive così: “Le mie prime passioni sono la scrittura e la lettura, fin da bambina. La curiosità è il tratto principale del mio carattere.” Inoltre, sintetizza il suo percorso professionale con queste parole: “Con la TV è amore a prima vista: ancora studentessa vi muovo i primi passi come giornalista di cronaca nera e giudiziaria. A vent’anni sogno di fare l’inviata di guerra perciò lascio la mia amata casa sui colli trevigiani. A Milano il mio sguardi si apre e la mia vocazione a seguire le strade meno conosciute abbraccia, come autrice e volto per Mediaset e Sky, l’arte, la cultura e le storie di personalità più o meno note che hanno lasciato un segno.”