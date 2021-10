Annika Noelle, la Hope di Beautiful racconta il suo dramma: “Mesi di dolore davanti alla telecamera”

Annika Noelle è nota al pubblico italiano per prestare il suo volto alla stilista Hope Logan nella soap opera americana Beautiful. Non tutti sanno che ha vissuto un dramma nella vita reale. Ecco tutto i dettagli della triste vicenda.

L’inaspettato racconto di Annika

Nata il 24 dicembre 1986 negli Stati Uniti, Annika Noelle ha un profilo Instagram molto seguito, in cui tende a condividere degli scatti sia artistici che della quotidianità. Il 28 marzo 2021, per esempio, con una foto ha comunicato ai follower di aver risposto si alla proposta di matrimonio del compagno. Non si conosce il volto del fortunato, anche perché l’attrice punta sulla riservatezza. Tuttavia ha fatto uno strappo alla regola rilasciando un’intervista a Glamour. Ha voluto raccontare un dramma che ha superato con tanta forza di volontà.

Due gravidanze interrotte

Di recente la bellissima attrice ha parlato a ruota libera della sua vita lontana dal set. Il suo personaggio Hope, per ironia della sorte, ha dovuto affrontare gravidanze difficili e la perdita di un figlio. Il copione non è stato semplice da seguire alla lettera, quindi Annika ha frequentato donne che hanno vissuto realmente queste situazioni. “Ciò che questa preparazione alla recitazione ha comportato, sono stati i mesi di dolore davanti alla telecamera, che lentamente sono penetrati nella mia vita privata. Dopo essermi allontanata da quella trama, ho notato che ha lasciato un segno psicologico da questa tua difficile riprendermi…”, ecco cosa ha dichiarato senza alcun giro di parole. Purtroppo ha dovuto fare i conti con questo dispiacere nella vita reale, dal momento che ha abortito per ben due volte. Quando aveva scoperto di essere incinta per la prima volta, ha dovuto fare un raschiamento perché alla decima settimana il feto non dava più segni di vita. Il battito del cuoricino era cessato, quindi non c’è stato nulla da fare. Non si è persa d’animo, quindi ha deciso di riprovarci e ha avuto una seconda gravidanza. In questo caso all’ottava settimana di gestazione ha dovuto mettere da parte l’idea di diventare madre. Non è stato un periodo semplice, ma adesso ha trovato la forza per raccontare la sua storia.

Intrighi e tensione in casa Spencer

Il personaggio di Annika sta dando del filo da torcere a Steffy Forrester per via di Kelly, la figlia che Steffy ha avuto da Liam Spencer. Steffy sostiene che Hope sta facendo di tutto per allontanarla dalla piccola. Nel frattempo la figlia di Ridge si sta avvicinando sempre più al dottor Finn, scatenando così la gelosia dell’ex marito. Interverrà Brooke, la quale consiglierà di far restare Kelly con Liam fino a quando Steffy non si riprenderà del tutto.

