Beautiful, anticipazioni 16 ottobre: Steffy minaccia Brooke e Ridge con un coltello

Anticipazioni e curiosità sulla puntata di oggi, sabato 16 ottobre, della soap Beautiful, in onda dalle 13.4o su Canale 5. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

La puntata di oggi

Questo pomeriggio, dalle 13.40 circa, andrà in onda un nuovo appuntamento con la soap di Canale 5, Beautiful, dalle 13.40 circa. Ecco tutte le anticipazioni di sabato 16 ottobre. Nella scorsa puntata Steffy si è recata presso casa Logan per riavere sua figlia Kelly, dopo la decisione di Brooke, Hope e Liam di continuare ad ospitare la piccola, preoccupati dalla dipendenza da antidolorifici della Forrester. Visibilmente su di giri, Steffy ha iniziato ad inveire contro tutti, fino ad accusare Hope di volerle portare via la bambina, come già fatto con Beth.

Ma, a questo punto, la Forrester mira le su ire contro Brooke, accusandola di aver stravolto prima la vita di sua madre e adesso la sua. Secondo Steffy, dietro la regia di questo piano, c’è la Logan. Intanto Thomas informa Ridge di quanto sta avvenendo dai Logan, ma il Forrester, ignaro delle condizioni psicofisiche precarie della figlia, penserà che si tratti di una vendetta di Brooke nei suoi confronti. Ma, una volta giunto sul posto, si renderà conto che Steffy ha bisogno davvero di aiuto e che, in tali condizioni, non potrebbe prendersi cura di sua figlia.

Steffy è fuori di se

Ridge, arrivato a casa Logan, tenterà di far ragionare Steffy ma la situazione peggiorerà in poco tempo. La Forrester accuserà proprio suo padre: ” “Ci hai abbandonati, hai preferito Brooke a noi“. In seguito, tra lo stupore dei presenti, estrarrà un coltellino dalla tasca minacciando tutti i presenti.

Steffy inveisce ancora contro Ridge: “Un giorno tua nipote ti odierà per quello che stai facendo“. Esausta, in sofferenza a causa dei dolori lancinanti, Steffy deciderà di lasciare la casa, seguito da Ridge.