Love is in the Air, anticipazioni 16 ottobre: il bacio tra Eda e Serkan | La vendetta di Selin

Anticipazioni e curiosità sulla puntata di oggi, sabato 16 ottobre, della soap turca Love is in the Air, in onda su Canale 5 dalle 15.40 circa. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

La puntata di oggi

Questo pomeriggio, dalle 15.40 circa, andrà in onda un nuovo appuntamento con la soap di Canale 5, Love is in the Air. Andiamo a vedere tutte le anticipazioni di sabato 16 ottobre. Eda è stata messa alle strette da sua zia Ayfer: la giovane studentessa si rende conto che ormai il tempo stringe – dopo l’annuncio del fidanzamento – per far tornare la memoria al suo amato Serkan, persa dopo un terribile incidente aereo.

Proprio quando tutto sembrava perduto, camminando da sola per la città, Eda si troverà nei pressi della sua caffetteria preferita, dove lei e Serkan amavano trascorrere i pomeriggi a Istanbul. Proprio all’interno del locale trova Serkan da solo: è l’occasione perfetta. Purtroppo però, nonostante gli sforzi, il giovane non ricorda i bei momenti insieme trascorsi in quel luogo insieme alla sua ex compagna. Ma qualcosa però accade. Serkan, infatti, capisce di essere attratto da Eda.

Leggi anche ——–> Pier Silvio Berlusconi, l’annuncio spiazza tutti: “Sarà un autunno caldo”

Il bacio tra i due

Il giorno seguente, ovvero quello dell’incontro tra Serkan e la Yildiz con il signor Yildirim nell’ufficio dell’azienda Art Life, il giovane e Eda si riavvicinano, scambiandosi un bacio appassionato. Ma tutto questo avviene sotto gli occhi increduli di Selin. Quest’ultima, inevitabilmente, teme un ritorno di fiamma tra i due e decide di agire.

Leggi anche ——–> Annika Noelle, la Hope di Beautiful racconta il suo dramma: “Mesi di dolore davanti alla telecamera”

Intanto, il signor Yildirim, per la presentazione ufficiale, inviterà tutto lo staff di Art Life nel suo albergo. Un ulteriore occasione per Serkan e Eda di restare da soli. Cosa farà Selin? Lo scopriremo nella prossima puntata.