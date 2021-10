Can Yaman, spunta una foto da giovane prima del grande successo: l’attore è irriconoscibile [Foto]

Oggi è uno dei grandi sex symbol del piccolo schermo, ma com’era l’attore turco Can Yaman prima del grande successo? Ecco uno scatto degli anni dell’Università.

Lo scatto di Can Yaman

Lui è uno degli attori più amati del piccolo schermo. Negli ultimi anni ha creato un rapporto particolare con il nostro Paese. Stiamo parlando di Can Yaman, che in Italia ha raggiunto il successo con la soap, trasmessa da Canale 5, DayDreamer – Le Ali del Sogno. Proprio Mediaset ha deciso di puntare Yaman che sarà protagonista della nuova fiction del Biscione, dal titolo Viola come il mare. Accanto a lui, l’ex Miss Italia Francesca Chillemi.

Yaman interpreterà un investigatore, mentre Chillemi una giornalista. In queste settimane i due sono in Sicilia, dove si gireranno le riprese tra Palermo e Barcellona Pozzo di Gotto. Ma, avete mai visto l’attore turco prima del grande successo? Certamente in Italia non conosciamo moltissimo del suo passato, dal momento che il suo successo nel Bel Paese è piuttosto recente. Ma ecco uno scatto di tanti anni fa.

Leggi anche ——–> Annika Noelle, la Hope di Beautiful racconta il suo dramma: “Mesi di dolore davanti alla telecamera”

La carriera di Can Yaman

Classe ’89, nato a Istanbul, sin dal liceo Can Yaman dimostrò di essere uno studente molto promettente e ligio allo studio. Lo scatto, uno Yaman decisamente lontano da quello attuale, risale a quasi 10 anni fa. Allora Yaman frequentava, per poi laurearsi, il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Istanbul e scriveva per la sezione fiscale del quotidiano Dunya. Nel 2012, appena dopo sei mesi dalla sua laurea, Can Yaman decise di dedicarsi anima e corpo alla recitazione, il suo primo grande amore.

Leggi anche ——–> Pier Silvio Berlusconi, l’annuncio spiazza tutti: “Sarà un autunno caldo”

Il suo ruolo più importante, però, arrivò soltanto nel 2017, quando vestirà i panni del ricco uomo d’affari Ferit Aslan nella soap Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, che diverrà un successo anche in Italia. I successi continuano con le soap DayDreamer – Le Ali del Sogno e Mr.Wrong – Lezioni d’amore. Can Yaman sarà impegnato, dalla prossima primavera, alla serie Sandokan, prodotta e girata in Italia, insieme a Luca Argentero e Raoul Bova.