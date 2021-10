Il bel ricciolino biondo dagli occhi azzurri è Paolo Ciavarro ha un fratello maggiore, figlio di Eleonora Giorgi e l’editore Angelo: scopriamo insieme chi è Andrea Rizzoli.

Il figlio di Massimo Ciavarro e l’attrice Eleonora Giorgi è diventato un volto noto della televisione italiana quando, dal 2016, è entrato a far parte del cast di Forum, la trasmissione di Mediaset su Rete Quattro. Da quel momento in poi Paolo Ciavarro ha bucato lo schermo grazie alla sua bellezza angelica, favorita dai riccioli biondi e dagli occhi azzurri e il suo stile, sempre molto garbato ed educatissimo.

Questo successo lo ha portato ad essere scelto da Alfonso Signorini e dalla produzione del Grande Fratello Vip come uno dei concorrenti ufficiali della quarta edizione del reality show di canale 5. Anche in quel caso il giovane Paolo Ciavarro ha saputo distinguersi, per eleganza e signorilità, e farsi stimare dal pubblico da casa.

Non solo ma la Casa più spiata dagli italiani gli ha portato tanta fortuna anche nella vita privata: ha conosciuto la sua coinquilina, l’influencer Clizia Incorvaia con la quale è nato l’amore. La loro relazione porterà i due innamorati a diventare genitori: Clizia è incinta e il parto è previsto per il prossimo febbraio.

Su Paolo Ciavarro, però, resta alta l’attenzione e la curiosità e così il pubblico da casa cerca notizie sulla sua vita privata. Sapete chi è il fratello maggiore?

Chi è Andrea Rizzoli, fratello di Paolo Ciavarro?

Il primogenito dell’attrice Eleonora Giorgi è il giovane e talentuoso produttore Andrea Rizzoli, nato dall’amore passato con il fondatore dell’omonima casa editrice, Angelo Rizzoli. L’attrice, infatti, ha sposato Rizzoli nel 1979 ma l’anno successivo, dopo aver dato alla luce il loro figlio, Eleonora Giorgi decide di separarsi per via di alcuni scandali che coinvolsero l’imprenditore.

In seguito la bellissima e fascinosa attrice ha ritrovato l’amore nelle braccia di Massimo Ciavarro, l’attore più piccolo di lei, dove, dal loro amore travolgente, è nato poi il bel Paolo.

Andrea Rizzoli, classe 1980, è un imprenditore poco avvezzo alle esternazioni, molto più riservato di suo fratello minore Paolo, che invece ha deciso di partecipare al Grande Fratello Vip, esponendosi alle telecamere 24 ore su 24. Il giovane Rizzoli, infatti, secondo una scelta di controtendenza, non ha nessun canale social, né Instagram e né Facebook.

Chi è la famosa ex moglie di Andrea Rizzoli?

Forse non tutti sanno che il fratello maggiore di Paolo Ciavarro, nel 2016, è andato all’altare con la nota ex ballerina di Amici, Alice Bellagamba, nel borgo umbro di Montignano.

Bellissima e talentuosa, nella quarta edizione del talent show di Maria De Filippi arrivò quarta, un vero trampolino di lancio per la Bellagamba che da quel momento ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo, in qualità di attrice, tra film e serie tv.

Andrea Rizzoli era molto innamorato dell’ex ballerina tanto che la definì il suo piccolo sole, nel giorno delle nozze. Subito dopo la luna di miele, però, è giunta la crisi. A raccontarla è stata la stessa Alice a Vanity Fair in cui ha confessato di aver vissuto lei un momento di crisi dopo una serenità iniziale, vissuta in viaggio di nozze in Sri Lanka.

La Bellagamba ha spiegato di essersi sentita in una sorta di gabbia, non dipeso da un motivo scatenante o preciso ma solo dalla fine dell’amore, per cui secondo la ex ballerina di Amici è stato meglio lasciarsi prima che arrivassero dei figli.