Amici, avete mai visto il compagno del ballerino Simone Nolasco? Ecco chi è e cosa fa nella vita

Simone Nolasco è uno dei ballerini professionisti più amati di “Amici”. Ma sapete chi è il suo compagno? Si tratta di un talentuoso artista.

Sabato 18 settembre ha ufficialmente preso il via la fase iniziale della 21esima edizione di “Amici” di Maria De Filippi, il più longevo talent show della televisione italiana. A distanza di un mese, sono già iniziate le prime tensioni tra i banchi della scuola di canto e di danza di Canale 5, ma oggi più che di questo, vogliamo parlare di uno dei ballerini professionisti del programma: Simone Nolasco.

Simone Nolasco, ballerino professionista ad Amici

Simone Nolasco è uno dei ballerini professionisti del cast di Amici, insieme a Elena D’Amario, Umberto Gaudino e Francesca Tocca. Ad aggiungersi quest’anno anche Giulia Stabile, vincitrice della scorsa edizione fortemente voluta dalla padrona di casa. Molto apprezzato anche il ritorno nel corpo di ballo di Andreas Muller, affiancato dalla new entry Spillo, entrambi nel ruolo di coreografi ed esecutori dello stile hip-hop e street.

La carriera di Simone Nolasco

Ma torniamo a Simone Nolasco. Il ballerino professionista di “Amici” nasce a Roma il 28 luglio 1993 e inizia la sua formazione studiando danza classica presso la Royal Academy School of London, per poi diplomarsi presso “Lachance Ballet” di Steve Lachance. Da quel momento, partono le sue prime esperienze lavorative che lo portano in tour in diversi teatri. Tra gli spettacoli a cui prende parte, ci sono “Gian Burrasca il Musical”, “Love of my life”, “Roma Caput Mundi”, “Peter Pan – The Never Ending Story World Arena Tour” e molti altri. Nel 2007 iniziano anche i primi impegni in televisione: è in Rai per il “Trofeo Stefania Rotolo”, “I migliori anni”, “Ti lascio una canzone”, su Canale 5 per “Italia’s Got Talent” e i “Wind Music Awards”. Balla addirittura per Justin Bieber ed Elisa, per poi approdare definitivamente come professionista ad “Amici”.

Chi è il compagno di Simone Nolasco

Simone Nolasco è attualmente fidanzato con Ezequiel De Lorenzi, autore di numerose creazioni artistiche realizzate con la resina, come oggetti d’arredo o gioielli. In un’intervista rilasciata a “Diva e Donna”, il ballerino di “Amici” ha raccontato le difficoltà che ha avuto nel fare coming out: “Qualche problema ad accettare la mia sessualità l’ho avuto. Più che altro temevo di deludere la mia famiglia”, racconta. Poi ha sentito il bisogno di fare questo passo e le sue paure si sono rivelate infondate: i suoi cari hanno accolto la notizia con estrema serenità e il rapporto tra loro non è cambiato di una virgola.

Una bellissima storia d’amore

Oggi, Simone Nolasco ed Ezequiel De Lorenzi si amano più che mai e sono felici di condividere con i loro fan i momenti più belli della loro storia. Sui loro profili social sono diversi gli scatti che li ritraggono insieme, spesso corredati da dolcissime dichiarazioni d’amore. Il loro non è solo un modo di esprimere i sentimenti che provano l’uno per l’altro ma anche un esempio di accettazione di sé e amore libero per coloro che li seguono.