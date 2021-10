Il grandissimo cantante neo melodico napoletano è molto amato da tutto il pubblico italiano ma siete curiosi di conoscere qualche dettaglio in più sulla sua vita? Ecco dove abita Nino D’Angelo.

Sicuramente da piccolo non avrebbe mai immaginato cosa gli riservava il futuro, permettendogli di calcare i più importanti palcoscenici e diventare un’icona della musica leggera italiana: oggi è il grande Nino D’angelo ma all’anagrafe è Gaetano D’Angelo, classe 1957, nato a San Pietro a Patierno, quartiere periferico di Napoli.

Nino D’Angelo nasce da una famiglia di origini modeste, con un padre operaio e una madre casalinga e ben cinque fratelli minori. Sarà proprio la sua famiglia, alla quale deve tanto, che ha creduto nella sua bravura e investito nel suo talento permettendogli di incidere il suo primo 45 giri.

Da quel momento in poi, per il cantante, attore e cantautore si aprirà una lunga strada di successi nella musica neo melodica partenopea, scrivendo canzoni cult della musica, come per esempio ‘Nu Jeans e ‘na Maglietta‘, definita la canzone madre di tutte le neo melodiche e diventerà uno degli artisti più rivoluzionari della nuova Canzone napoletana.

Il pubblico italiano ama Nino D’Angelo ed è anche curioso di conoscere qualche dettaglio in più sulla sua vita privata. Scopriamolo insieme.

Dove abita Nino D’Angelo?

Per capire com’è la meravigliosa casa in cui vive Nino D’Angelo, bisogna spulciare sul suo profilo ufficiale Instagram dove lì ci sono dei video che il maestro di musica ha girato e ci permette di vedere estratti della dimora.

In primis c’è da dire che Nino D’Angelo non vive a Napoli, città che gli ha dato i natali, ma ha scelto Roma. E’ nella Capitale che il cantante ha una villa con tanto di giardino e di piscina che condivide, per momenti di relax, insieme alla sua famiglia e alla moglie Annamaria.

Su Instagram, il cantautore si riprende anche in alcuni video mentre è ‘a mollo’ nella sua piscina, in momenti di divertimento e di spensieratezza, dove ricarica le batterie per la sua musica. In casa, invece, sempre secondo quanto si nota dai social, abbiamo una casa con un arredamento molto classico.

Dal classico al moderno: ecco la casa

Nel salotto campeggia un pianoforte a coda, color marrone scuro, che utilizza per i suoi componimenti. Accanto c’è un grande divano dello stesso colore del pianoforte e tappeti di stampo molto classico, su un parquet. Sembra che nel salotto ci sia anche un terrazzo con ampia veduta, sicuramente una vista che diventa fonte di ispirazione per i componimenti di Nino D’Angelo.

La cucina della villa è, invece, di arredamento moderno sia nei colori che nella linea. In alcuni video in cui Nino D’Angelo si riprende alle prese con la preparazione di piatti da cucina, si vede una cucina ricca di accessori, con mobili di colore rosso, bordeaux laccato, piastrelle di color azzurro e un pavimento della cucina molto chiaro.

LEGGI ANCHE : Nino D’Angelo e la fuga da Napoli: “Hanno sparato due volte contro casa mia”

LEGGI ANCHE : Nino D’Angelo e il dolore troppo forte per il lutto: “Non riesco a pensarci”

Insomma a quanto pare la cucina è un cuore di vivacità e di colori variegati rispetto a tutto l’arredo della casa, molto classico e tradizionale.