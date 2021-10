Paolo Ciavarro, chi c’era prima di Clinzia Incorvaia? Conosciamo Alice, il suo ex amore

Prima che arrivasse Clizia Incorvaia nella vita di Paolo Ciavarro c’era Alicia Bosco: scopriamo di più sull’ex fidanzata del biondo di Forum che sta per diventare papà.

Il nome di Alicia Bosco è circolato a lungo nel mondo del gossip: la ragazza è nota per essere l’ex fidanzata di Paolo Ciavarro. Una storia terminata prima che il ragazzo partecipasse al Grande Fratello Vip, classificandosi secondo.

Nella casa più spiata d’Italia, Paolo ha conosciuto la sua compagna attuale Clizia Incorvaia: il loro amore sta per essere ulteriormente cementato dall’arrivo della gioia più grande, un bambino.

Alicia Bosco e la storia d’amore con Paolo Ciavarro: perché è finita?

L’ex fidanzata di Ciavarro junior, Alicia Bosco, è nata il 23 dicembre del 1994 e ha colpito tutti per la sua incredibile bellezza. Nel 2013 la ragazza è stata pizzicata insieme a Paolo e dopo qualche tempo i due hanno ufficializzato la loro relazione con tanto di presentazione in famiglia con i genitori di lui, i celebri Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro. Alicia ha sempre lavorato come baby-sitter e cameriera continuando parallelamente agli studi.

Ha supportato quello che all’epoca era il suo fidanzato nella partecipazione a Pechino Express, programma che Ciavarro ha vinto. Insieme sono poi partiti per un viaggio ad Amsterdam condividendo sui social i momenti felici di quella vacanza e sempre insieme hanno voluto dedicarsi anche al volontariato, organizzando diversi eventi per raccogliere fondi da destinare a diverse associazioni che si occupano di bambini in Africa.

Durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, Paolo Ciavarro aveva parlato della storia con Alicia confidandosi con Paola Di Benedetto e ammettendo la fine della relazione per colpe da attribuire ad entrambi. “Abbiamo fatto tanti errori, non c’era più progettualità insieme. Questa decisione è stata presa di comune accordo”, ha confessato l’uomo, parlando di come abbiano deciso di intraprendere percorsi di vita separati, pur continuando a conservare un rapporto di stima reciproca e di amicizia. “Sono stato fortunato, ho trovato una bellissima persona. Lei ora è fidanzata ma ogni tanto ci vediamo. Mi fa sempre piacere, ci siamo lasciati bene, resta l’affetto, la stima…”, ha confermato l’ex gieffino.

Paolo Ciavarro, il futuro da papà insieme a Clizia Incorvaia

L’avventura nel Gf Vip non è servita solo a Paolo per farsi conoscere dal grande pubblico e per smarcarsi dal ruolo di “figlio di”, ma anche per trovare l’amore della sua vita: dietro la porta rossa è scoppiata la passione con Clizia Incorvaia, ex moglie del leader delle Vibrazioni Francesco Sarcina. I due si sono innamorati follemente e ora stanno per allargare la famiglia: Clizia, già mamma della piccola Nina, è in attesa di un maschietto che nascerà in primavera.

Paolo è pieno di gioia all’idea di diventare padre per la prima volta e anche i suoi genitori non stanno più nella pelle per l’emozione: i fan della coppia, che li hanno seguiti fin dal primo bacio in casa, sono sempre pronti a sostenerli e li riempiono di complimenti sui rispettivi profili social, in cui condividono i momenti della loro quotidianità.