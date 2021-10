Conoscete la figlia di Red Canzian, Chiara? Ecco chi è e cosa fa nella vita

Chiara Canzian è la figlia di Red, membro dello storico gruppo dei Pooh: conosciamo meglio questa figlia d’arte che ha saputo costruirsi una carriera di successo.

Red Canzian è un artista che non ha bisogno di presentazioni: l’uomo vanta una carriera nella musica di tutto rispetto che comprende la storica esperienza nei Pooh e anche diverse prove da solista.

Il suo vero nome è Bruno e dal suo amore con Delia Gualtiero è nata Chiara, classe 1989: conosciamo meglio la carriera e la vita privata della figlia di Red Canzian.

Chiara Canzian, una vita tra musica e passione per la cucina

Chiara Canzian è nota per la sua grande passione per la cucina, in particolare per quella vegana e vegetariana. Fin da piccola è stata immersa nel mondo della musica italiana, al punto da decidere di seguire le orme del padre, componente dei Pooh. Giovanissima si è cimentata insieme a Red e al fratellastro Phil Mer nell’interpretazione dell’inno del Treviso, “Il calcio del sorriso”. Nel 2008 esordisce con il singolo “Novembre ’96″, un brano scritto durante la separazione dei suoi genitori. Nel 2009 ha poi partecipato al Festival di Sanremo con il brano “Prova a dire il mio nome”, scritto a quattro mano con Giuliano Sangiorgi dei Negramaro.

Dopo questo esordio musicale Chiara ha però deciso di concentrarsi sulla sua passione più grande, quella per i fornelli. “L’amore per la cucina è nato quando ero ancora una bambina. Come fanno un po’ tutti, cucinavo insieme a mia mamma e alle donne della famiglia, preparando biscotti e quant’altro. Poi quando sono andata a vivere da sola ho messo a frutto ciò che sapevo e quella passione si è sviluppata”, ha raccontato in alcune interviste.

Nel tempo ha creato e arricchito costantemente un suo blog di ricette chiamato Radici, in cui condivide spunti innovativi e molto creativi. Non solo: Chiara ha anche lavorato nel mondo della cucina a Milano preparando torte per tutti i ristoranti della zona e facendosi strada in un ambiente piuttosto competitivo. Così, con le sue sole forze, è diventata punto di riferimento di una nota hamburgeria passando a gestire la sezione di Street Food Veg. Chiara ha anche vissuto e lavorato in Veneto nel ristorante Joia di Pietro Leemann.

Chiara Canzian: il matrimonio con Sandro e il rapporto con il padre Red

Per quanto riguarda la sua vita privata, Chiara Canzian ha sposato il suo fidanzato storico Sandro Cisolla nel 2019: un matrimonio celebrato sulle colline trevigiane come sigillo su una storia d’amore molto romantica. Due mondi si sono incontrati: da una parte quello della cucina e della gastronomia, dall’altra quello della musica, dal momento che Sandro è scrittore e musicista, ma anche chitarrista e voce del gruppo trevigiano degli Airway.

Il rapporto tra Chiara e il padre Red è sempre stato molto speciale: hanno scritto il libro di cucina “Sano Vegano Italiano”, in cui il musicista racconta la sua scelta vegana, abbracciata nel 2009, e in cui la chef ha messo a frutto tutta la sua esperienza traslando i piatti della cucina tradizionale italiana in chiave vegana.