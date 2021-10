Barbara D’Urso e il flirt con Memo Remigi: “Lui era bellissimo”

Barbara D’Urso è una delle conduttrici più amate dagli italiani degli ultimi tempi. Fa compagnia agli italiani con i suoi programmi televisivi settimanali. Nello studio di Pomeriggio 5 tende ad aggiornare su qualsiasi tipo di argomento il fedele pubblico. Non tutti sanno che tempo fa ha avuto un amore di gioventù con Memo Remigi. Ecco tutti i dettagli della relazione.

Barbara D’Urso e la sua chiacchierata relazione

Tutti sono concordi nel dire che Barbara D’Urso è una donna dotata di grande professionalità. Con tanta dedizione e amore non fa altro che aggiornare su tutto ciò che accade nel mondo e lo fa con un grande spirito creativo e impeccabile. Spesso è al centro del gossip per le sue relazioni. Adesso è felicemente fidanzata con Francesco Zangrillo, ma in passato ha avuto una storia d’amore che ha scatenato delle polemiche per via della differenza di età. L’uomo in questione è Memo Remigi. Negli anni 60 ha scalato la vetta del successo con delle canzoni che hanno fatto storia, come Lo so che è amore e Un ragazzo una ragazza. Adesso è sposato e ha un figlio regista, Stefano, legato all’attrice Francesca Cavallin.

“Lui era bellissimo. Andava a ruba e io lo amavo”

Barbara D’Urso è un personaggio pubblico, dunque tende ad aggiornare costantemente il suo profilo Instagram con scatti della sua quotidianità. Spesso è al centro dell’attenzione perché paparazzata di continuo quando esce al di fuori del contesto televisivo. Infatti grazie ai fotografi più accaniti è stata beccata in passato in compagnia di Remigi. I due hanno 19 anni di differenza ed è per questo motivo che molti hanno messo bocca sulla loro storia. La conduttrice era poco più che maggiorenne e si era appena trasferita a Milano per lavorare nel mondo dello spettacolo. Per la D’Urso l’età non è mai stato un problema: “Lui era bellissimo. Andava a ruba e io lo amavo”, ecco cosa ha dichiarato durante una delle sue innumerevoli interviste. Purtroppo il flirt è durato poco probabilmente per un presunto tradimento di lei. Ecco con chi avrebbe compiuto il gesto d’infedeltà.

Leggi anche -> La Vita in Diretta, Alberto Matano torna a parlare di Barbara D’Urso | Le sue parole

“Non abbiamo più nessun rapporto”

“Al tempo in cui Pupo dice di aver avuto una storia con Barbara, lei era la mia donna. E sono certo che Barbara non mi ha mai tradito. O, meglio, non mi sono accorto di alcun tradimento da parte sua, anche se, ovviamente, non posso escluderlo…Non posso nemmeno chiederlo direttamente a lei perché non abbiamo più nessun rapporto”, ecco cosa aveva dichiarato Remigi. Poi ha rincarato la dose contro il cantante: “Se anche avesse avuto una storia d’amore con Barbara, non dovrebbe metterla in piazza a distanza di anni, non è affatto da gentiluomini”.

Leggi anche -> Barbara D’Urso, lite con il fidanzato in centro a Milano | Tutta colpa della gelosia (FOTO)