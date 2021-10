Luciana Littizzetto, la confessione sui figli: “Loro non mi chiamano mamma”

Non tutti sanno che Luciana Littizzetto ha due figli: Jordan e Vanessa. Sono stati adottati quando lei era sentimentalmente legata a Davide Graziani, batterista degli Africa Unite. Di recente ha dichiarato che non la chiamano in un certo modo in determinate situazioni. Ecco maggiori dettagli sulla faccenda.

Luciana Littizzetto e il rapporto con i figli

Luciana Littizzetto, dopo 21 anni di relazione con Davide Graziani, ha deciso di intraprendere una strada da sola. Nonostante tutto è rimasto in buoni rapporti con l’ex compagno per amore dei figli. Da poco ha presentato il suo libro intitolato Mi fido di te, storia dei miei figli nati dal cuore, in cui parla del percorso fatto per diventare genitore di due bambini già grandi. Infatti Vanessa e Jordan avevano 9 e 11 anni quando li ha accolti tra le tue braccia. Il desiderio della maternità è stato tale da indurla ad affrontare una situazione non semplice, ma per fortuna ha avuto la meglio. Ha dichiarato che entrambi non la chiamano mamma quando si trovano ad affrontare delle situazioni private. Usano il termine solo in pubblico, poi tra le mura di casa la chiamano semplicemente Lu, ovvero abbreviazione del suo nome. La Littizzetto ha spiegato il motivo con testuali parole: “Non riescono tanto a dire mamma, perché in effetti una mamma naturale ce l’hanno quindi…”.

“Sono diventata mamma di colpo. E pure di due, tutto raddoppiato”

“Ai tempi, non ero sposata e non potevo adottare. Così ho pensato all’affido. Avevo l’idea di accompagnare un bambino per un pezzo di strada. Non era previsto ma erano due fratelli di 9 e 12 anni, non si potevano dividere. E io sono diventata mamma di colpo: erano due, tutto raddoppiato…I figli sono i figli del cuore, non solo i figli della pancia. Quelli che cresci, quelli per cui piangi, per cui sorridi, per cui sei preoccupata. Per me loro sono il senso della vita. È stato difficile, ma l’affido è un’esperienza che rifarei tutta la vita e che consiglio”.

Curiosità sui figli

Vanessa è felicemente fidanzata e desidera avere un giorno una famiglia. Ha un profilo social molto seguito ed è possibile capire, osservando le sue foto, che ha tante passioni come l’arte. Non a caso si è laureata all’Accademia delle Arti di Torino. Jordan, invece, fa letteralmente impazzire le donne per la sua bellezza. Infatti secondo il parere della massa è sprecato dietro una telecamera, dal momento che lavora come assistente di produzione per La7 e TV2000. Come la sorella ama gli animali e viaggiare e non si espone tanto sui social.

