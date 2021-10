Che Tempo Che Fa, anticipazioni 17 ottobre: un’altra grande star hollywoodiana ospite di Fabio Fazio

Nuovo appuntamento per Che tempo che fa, questa domenica vi sarà la puntata del 17 ottobre, ecco chi sarà presente tra gli ospiti del programma di Fabio Fazio su Rai Tre.

Le prime puntate della trasmissione

Partita da due settimane la nuova avventura di Che tempo che fa, il 3 ottobre sono stati diversi gli ospiti del programma condotto da Fabio Fazio, a partire dal chittarista dei Queen, Brian May, il quale ha raccontato l’uscita del suo nuovo libro e curiosi aneddoti sul gruppo rock e Freddie Mercury. In quella scorsa, è stata invece la volta di Beatrice Vio, in arte Bebe, la campionessa paralimpica di scherma ha invece discusso con il presentatore ligure della sua ultima impresa a Tokio, dove ha vinto un oro individuale e l’argento a squadre, e della presentazione della sua nuova accademia.

Gli ascolti delle prime due puntate sono stati lusinghieri, tra i più alti per la rete, in quella di esordio ha sfiorato il 10% di share, superando tale percentuale nel secondo appuntamento, arrivando a circa 2 milioni e 700 mila spettatori nella prima parte del programma, mentre nella seconda dedicata al consueto Tavolo, si è arrivati a circa 1,9 mln, confermandosi al terzo posto in prima serata dopo Rai Uno e Canale 5.

Chi sarà presente questa domenica

Per quanto riguarda la puntata di questa settimana, ci sarà spazio soprattutto per il cinema, da quello nostrano con Silvio Orlando e Toni Servillo, i due attori napoletani promuovono il film in cui saranno protagonisti, vale a dire Ariaferma. Spazio poi al regista Quentin Tarantino, il quale presenterà il suo nuovo libro, intitolato C’era una volta Hollywood.

Il programma andrà in onda su Rai Tre a partire dalle 20, subito dopo l’edizione serale del Telegiornale. Si suddividerà in due parti, nella seconda ritroverermo il Tavolo, su cui andranno a sedersi Nino Frassica, Tullio Solenghi, Massimo Lopez, Gigi Marzullo ed Orietta Berti, senza dimenticare a metà della trasmissione Che tempo che fa, il consueto ed irriverente intervento di Luciana Littizzetto.