Età, patrimonio, carriera, compagno: tutto su Bianca Gascoigne, concorrente di Ballando con le Stelle

Bianca Gascoigne è una delle concorrenti di Ballando con le Stelle: la sua bellezza nordica e il suo cognome, famoso nel mondo del calcio, destano molta curiosità tra i fan dello show di Milly Carlucci. Chi è la bellissima ragazza che ballerà assieme a Simone Di Pasquale ? Conosciamola meglio

Chi è e cosa fa Bianca Gascoigne

Quello che si sa di lei da subito, è che è la figlia dell’ex calciatore della Lazio Paul Gascoigne. Tra i concorrenti della nuova edizione di Ballando con le Stelle, Bianca spicca per la bellezza caratterizzata dalla lunga chioma bionda e dal fisico statuario. Il grande pubblico la conoscerà meglio nel corso delle puntate dell’attesissimo show di Rai 1.

Intanto possiamo dirvi che Bianca Gascoigne ha ha già all’attivo delle esperienze televisive. Ha partecipato infatti come concorrente del Grande Fratello in Inghilterra e ha vinto anche il reality show Love Island. Nata il 28 ottobre del 1986 sotto il segno dello scorpione, la figlia dell’ex calciatore inglese, ha anche tentato la carriera nel mondo della musica, prendendo parte ad un provino per X Factor. Cosa fa oggi? L’Influencer e l’imprenditrice. Pare infatti che sia la titolare di un locale di strip club nella capitale britannica.

Che faccia la modella era immaginabile: è molto bella, è alta un metro e sessantacinque centimetri ed è apparsa su diverse copertine di moda. Tra i figli di Paul Gascoigne, la 35enne è la più mediatica e non ha mai nascosto di essersi sottoposta alla chirurgia estetica. L’ex calciatore ha altri due figli: Mason e Regan.

Il rapporto con il padre

La madre di Bianca è Sheryl Gascoigne, autrice e personaggio televisivo molto celebre in Gran Bretagna. La bionda ex gieffina è dunque una figlia d’arte. E l’amore? Sappiamo che la modella è stata fidanzata con un personal trainer, Kris Boyson. I due hanno anche convissuto, ma la loro relazione risulta al quanto turbolenta. La coppia ha attraversato momenti alti e bassi: si sono lasciati e poi riavvicinati.

La concorrente di Ballando con le Stelle, ospite a Live non è la D’Urso, tempo fa ha dichiarato che l’amore e il divertimento la uniscono al padre. Tuttavia non ha nascosto di aver affrontato momenti molto difficili a causa di Paul, spesso vittima dell’alcol. Oggi però con il genitore ha un ottimo rapporto.