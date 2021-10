Scherzi a Parte, Anticipazioni 17 ottobre: il terribile scherzo a Valeria Marini e la rabbia di Filippo Magnini

Pronta una nuova puntata, la quale sarà anche l’ultima, della trasmissione Scherzi a Parte, per l’appuntamento del 17 ottobre vedremo anche lo scherzo a Filippo Magnini e Valeria Marini, ecco le anticipazioni su cosa accadrà questa domenica nel programma di Canale 5 condotto da Enrico Papi.

Cosa è accaduto in questa nuova edizione

La 15esima edizione di Scherzi a Parte è stata una novità a partire dalla conduzione, affidata per la prima volta ad Enrico Papi, di ritorno a Mediaset, dopo l’avventura a TV8. Il presentatore romano ha svolto il ruolo di padrone di casa nelle 6 puntate previste in questa stagione, di cui l’ultima andrà in onda questa domenica. Negli appuntamenti precedenti sono state diverse le vittime degli scherzi, da Antonella Elia a Manuela Arcuri, passando per Al Bano, Giorgio Mastrota e Clemente Russo, mentre nella puntata della scorsa settimana, ha subito uno scherzo la nota attrice Eleonora Giorgi, con il figlio Paolo Ciavarro abile a mandare in tilt la madre dopo la spedizione avventurosa di un pacco.

Novità di questa edizione sono stati gli scherzi avvenuti in diretta, uno per ogni puntata, da Orietta Berti a Giulia Salemi, passando per Ciccio Graziani e Maurizio Battista, mentre la scorsa settimana lo ha dovuto subire Dayane Mello in un’improbabile recita teatrale. Per quanto riguarda gli ascolti, la trasmissione ha ottenuto discreti risultati, con una media vicina ai 3 milioni di spettatori ed un 16,68 come share medio.

Le vittime degli scherzi nella prossima puntata

Questa stagione si chiuderà con un’ultima puntata, da scoprire chi sarà la vittima in diretta, mentre per quanto concerne gli ospiti, troveremo Valeria Marini, apparsa adirata con un’amica, oltre a lei ci sarà anche l’attrice Martina Stella, il conduttore e giornalista Michele Cucuzza ed il campione di nuoto, Filippo Magnini.

Ci sarà la possibilità di seguire l’ultima puntata della trasmissione di Enrico Papi in prima serata su Canale 5 alle ore 21 e 20, con tale appuntamento si chiuderà anche la 15esima edizione di Scherzi a Parte, ideato nel 1992 da Fatma Ruffini.