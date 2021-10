Domenica In, ospite di Mara Venier la star di Tale e Quale Show: tutte le anticipazioni del 17 ottobre

Manca poco ad una nuova puntata del programma Domenica In, ecco le ultime anticipazioni e chi saranno gli ospiti di Mara Venier nell’appuntamento del 17 ottobre, dove si preannunciano interviste di rilievo.

Chi sarà ospite questa domenica

La scorsa settimana è stata una puntata molto ridotta, la finale per il terzo posto della Nations League, torneo di calcio dove l’Italia ha affrontato e battuto il Belgio, ha portato la trasmissione a durare solo tre quarti d’ora. Da Mara Venier, sono stati presenti tra studio ed in collegamento i diversi protagonisti di Ballando con le stelle, il programma di Milly Carlucci ha infatti avuto il suo inizio di stagione nella giornata di ieri.

Leggi anche: Domenica In, anticipazioni del 10 ottobre: Mara Venier in diretta soltanto per un’ora | Ecco i motivi…

Ricco e variegato sarà il parterre di questo fine settimana, ancora una volta protagonisti quelli di Ballando, come il giudice Guillermo Mariotto ed Al Bano, tra i concorrenti del talent di ballo. Oltre a loro, anche Pierpaolo Petrelli, a sua volta nel cast di Tale e quale show, dove si è aggiudicato la terza puntata andata in onda due settimane fa, interpretando il rapper Clementino. Nel salotto di Mara Venier sarà presente anche Nino D’Angelo, il cantante si trova in doppia promozione per il suo nuovo album da una parte, e la presentazione del libro dall’altra, ambedue intitolati Il Poeta che non sa parlare.

Quando si potrà vedere la trasmissione

A differenza della scorsa settimana, si andrà a ripristinare il classico orario del programma, partendo alle 14, una volta concludesa l’edizione diurna del TG1, terminando poi alle 17 e 15, anticipando un breve collegamento, sempre con il telegiornale, in modo da dare spazio a Da Noi a ruota libera, trasmissione condotta da Francesca Fialdini.

Leggi anche: Domenica In, imbarazzo in studio tra Orietta Berti e Mara Venier per la gaffe: Qui è tutto finto?

Le prime puntate del programma hanno fatto registrare ascolti di poco superiori ai 2 milioni di spettatori con share medio vicino al 15%, dati migliorati nella breve puntata della scorsa settimana, ma in quel caso Domenica In anticipava l’atteso incontro della Nazionale italiana di calcio.