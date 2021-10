Che Dio Ci Aiuti 7 si farà? L’incredibile spoiler di Valeria Fabrizi, la Suor Costanza della fiction di Rai Uno

Valeria Fabrizi, protagonista di Che Dio ci aiuti nei panni di Suor Costanza, ha finalmente rotto il silenzio riguardo la settima stagione di una delle serie più apprezzate del panorama televisivo, dando delle risposte alle domande dei fan.

In onda dal 2011, Che Dio ci Aiuti è riuscita a conquistare milioni di telespettatori diventando una delle fiction di casa di maggiore successo degli ultimi anno, grazie ai coinvolgenti misteri e alle simpatiche dinamiche che si verificano tra i protagonisti. Ideata da Carlotta Ercolino, attualmente la serie è composta da 6 stagioni e 112 episodi che hanno visto la regia di Francesco Vicario, noto regista televisivo che ha già ricoperto questo ruolo per altre fiction di successo come I Cesaroni.

Valeria Fabrizi sulla nuova stagione di Che Dio ci aiuti

Dopo il successo della sesta stagione, conclusasi nel marzo del 2021, la Rai ha subito confermato una nuova stagione creando non poco fermento tra i fan che però dopo l’annuncio della rete televisiva non hanno più avuto notizie riguardo ai nuovi episodi della serie. Finalmente dopo mesi di attesa sono arrivate delle importanti novità da parte di Valeria Fabrizi che ha dichiarato che una settima stagione ci sarà.

Che Dio ci aiuti 7 l’inizio delle riprese

In particolare l’attrice, che nella serie veste i panni di Suor Costanza, ha svelato durante un’intervista che le rispese dei nuovi episodi di Che Dio ci aiuti riprenderanno a partire da gennaio. Le nuove puntate della fiction targata Rai 1 potranno quindi essere trasmesse a partire dalla stagione televisiva 2022/23.

Valeria Fabrizi a Ballando con le Stelle

Per i fan della serie però non mancherà la possibilità di vedere Valeria Fabrizi sul piccolo schermo. Infatti da sabato 16 ottobre, l’attrice entrerà a far parte del cast di Ballando con le Stelle, programma in onda su Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Fabrizi con questa nuova avventura ha deciso di mettersi in gioco in veste di concorrente pronta a stupire i giudici e il pubblico da casa.