Federico Fashion Style: quanto guadagna il parrucchiere dei vip? La cifra capogiro

E’ il parrucchiere di Vip e per questo motivo è diventato Vip a sua volta, tant’è vero che lo troviamo nel cast dei concorrenti di Ballando con le Stelle. Ma quanto guadagna Federico Fashion Style? Scopriamolo

I saloni di Federico Fashion Style

All’età di 13 anni, Federico Lauri si approcciava al mondo dell’hairstyling e più tardi si ritrovò a curare le acconciature delle star, tra queste quelle di Valeria Marini. Oggi è conosciuto come Federico Fashion Style, più che un nome, un vero e proprio brand, creato con passione e con dedizione nel corso degli anni. Dopo aver raggiunto la maggiore età il parrucchiere di Anzio, apre il suo primo negozio, avendo alle spalle già una lunga gavetta e una profonda formazione.

Anzio rappresenta la base, ma il celebre hairstylist, è il proprietario di altri due saloni diventati rinomati: Il Salone delle Meraviglie, presso la Rinascente di Roma e a Milano a Corso Como. Quanto guadagna colui che decide come modellare i capelli dei Vip?

Quanto guadagna il parrucchiere dei Vip

Federico Fashion Style è diventato famoso dopo aver preso parte al programma di Real Time, incentrato proprio sulla sua professione, spalmato in 4o puntate e due stagioni. Attraverso il piccolo schermo Federico si è fatto conoscere come una persona stravagante ed eccentrica, ma anche come punto di riferimento nel mondo delle acconciature. Come non citare le decorazioni con i palloncini e la tinta a base di nutella?

LEGGI ANCHE ———–>Federico Fashion Style, gli auguri per la donna della sua vita emozionano i social

Ovviamente il personaggio desta molta attenzione e molti si chiedono quanto costi un trattamento nel suo salone. Dimentichiamoci i prezzi di un normale parrucchiere di provincia. Da quello che ci presente il web, possiamo vedere che per un taglio si spendono 40 euro se ci troviamo a Milano, 35 se siamo a Roma, un pò meno, ossia 12 euro se ci troviamo ad Anzio.

Il Salone delle Meraviglie di Milano, è dove si spende di più: qui un trattamento completo con taglio, shampoo, piega e colore supera abbondantemente i 100 euro. Se poi aggiungiamo trattamenti mirati e prodotti scelti, il conto lievita ancora di più.

LEGGI ANCHE ———–>Drusilla Gucci cambio look: dall’Isola dei Famosi a Federico Fashion Style

Indimenticabile il caso di Chiara Facchetti, famosa youtuber, che ha denunciato un episodio spiacevole accadutole proprio nel salone di Federico Fashion Style: la ragazza si è vista presentare un conto di ben 3.550 euro! La faccenda è andata sul tavolo del Codacons, che ha multato Lauri per la poca trasparenza sui prezzi all’interno dei suoi negozi.