Mietta, conoscete il suo ex compagno? Attore famosissimo protagonista di Centrovetrine

Entrambi protagonisti del mondo dello spettacolo, una storia d’amore durata 7 anni, e poi? Scopriamo qualcosa in più su Mietta e il suo ex compagno Brando Giorgi.

Cantante, attrice e scrittrice, Mietta è nota al grande pubblico per la sua incredibile voce da soprano. Nel 1989 vince il 39º Festival di Sanremo nella categoria “Nuovi” con il brano “Canzoni”. L’anno seguente, insieme ad Amedeo Minghi, regala all’Italia il grande successo “Vattene amore”, classificandosi terza alla kermesse. Nel corso della sua carriera, ha preso parte a ben 8 edizioni del festival musicale più famoso della Nazione, ha recitato in 9 film e pubblicato due romanzi: “L’albero delle giuggiole” nel 2011 e “Tra l’acqua e l’olio” nel 2016. Il 23 settembre è stata ufficializzata in diretta su Rai 1 la sua partecipazione alla 16esima edizione di “Ballando con le stelle”, in coppia con il ballerino cubano Maykel Fonts. Ma talento e impegni televisivi a parte, sapete chi è stato il suo storico compagno?

Chi è Brando Giorgi

Nato a Roma il 21 maggio 1966, Lelio Sanità di Toppi è noto a tutti come Brando Giorgi. Modello e attore, la sua carriera inizia nel 1992 come protagonista nel film “Cattive ragazze”, accanto a Eva Grimaldi, per la regia di Marina Ripa di Meana, subito dopo aver frequentato un corso di recitazione con Beatrice Bracco. È in questo periodo che conosce Mietta e, anzi, compare nei suoi videoclip “Gente comune” e “Acqua di mare”.

La carriera come modello e il debutto in TV

Dopo un breve ritorno al cinema con il film “Abbronzatissimi 2 – Un anno dopo”, dove recita al fianco di Valeria Marini, Brando Giorgi si sposta nel campo della moda e diventa il modello di punta di importanti maison come quelle di Valentino, Pignatelli e Trussardi. Al contempo, esordisce prima a teatro nel 1999 e poi in televisione con la serie “Incantesimo”, in onda su Rai Uno. L’anno successivo, passa in casa Mediaset e interpreta Roberto Falcon nella soap opera di Canale 5 “Vivere”: un ruolo che lo terrà impegnato fino al 2007.

Il primo reality show

Finito l’impegno con la fiction, Brando Giorgi partecipa come concorrente al suo primo reality show: “Notti sul ghiaccio”, condotto da Milly Carlucci. Nel programma, che vede in sfida un gruppo di concorrenti vip in coppia con pattinatori professionisti, l’attore si è piazzato al sesto posto insieme a Marta Grimaldi, sulla base della classifica stilata dalla giuria artistica e da quella tecnica.

“L’isola dei famosi”

Dopo l’esperienza del reality, Brando Giorgi torna a dedicarsi alle serie televisive: partecipa a “Mogli a pezzi” e “Il sangue e la rosa”, recita in “Don Matteo” ed entra nel cast di “Centrovetrine” con il ruolo di Tomas Sironi. Il 2021 è invece la volta de “L’isola dei famosi”. Un’esperienza che, tuttavia, si rivela breve: dopo appena un mese, infatti, è costretto a ritirarsi a causa di un infortunio all’occhio.

Vita privata

Per quel che riguarda la relazione con Mietta, i due non hanno mai parlato dei motivi che li hanno spinti ad allontanarsi e a mettere un punto alla loro storia nel 1999. In seguito, Brando Giorgi ha ritrovato l’amore con la showgirl Daniela Battizzocco: la coppia si è sposata prima con rito civile nel 2013 e poi con rito religioso nel 2018 presso la Chiesa di San Bernando da Chiaravalle a Roma. Dalla loro unione sono nati due figli: Camilla e Niccolò.