Tutto sulla carriere e la vita privata di Valerio Rossi Albertini, concorrente di Ballando con le Stelle

Valerio Rossi Albertini è un noto fisico e accademico di grande spessore nel mondo della cultura italiana. Molti sono concordi nel dire che sia dotato di professionalità e allo stesso tempo di fascino. Ecco alcune informazioni interessanti sul suo conto.

La carriera di Valerio Rossi Albertini

Nato a Roma il 30 ottobre 1963, Valerio Rossi Albertini dal 16 ottobre si metterà alla prova nella nuova e imminente edizione di Ballando con le Stelle di Milly Carlucci. Le fan non vedono l’ora di vederlo alle prese con le scarpe da ballo. Ha un curriculum degno di tutto rispetto, in quanto dal 2005 il suo laboratorio è diventato uno tra i maggiori centri di studio con i raggi x Italia. Si è laureato in fisica all’Università La Sapienza di Roma. Subito dopo ha deciso di conseguire un dottorato di Ricerca in Scienza dei materiali, ovvero una disciplina basata sulla chimica e dell’ingegneria. Ciò gli ha permesso di diventare ricercatore nel Consiglio Nazionale delle ricerche. Ha realizzato con il suo gruppo dei nuovi apparecchi per la conversione e accumulo di energia. Allo stesso tempo si è dedicato alla scrittura a scopo divulgativo e attualmente è anche uno dei 6 membri del comitato Ess-Italia (European Spallation Source Eric), un centro di ricerca multidisciplinare basato sullo studio dei neutroni. Ha partecipato e continua a partecipare a tante trasmissioni scientifiche su reti nazionali. Ha anche il ruolo di docente di Teorie e Linguaggi della Comunicazione Scientifica presso la facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Tor Vergata. Sicuramente la Carlucci ha fatto bene a puntare su un personaggio di un grande spessore culturale.

La vita privata

Per quanto riguarda la sua vita privata, non si sa molto a riguardo. Da quando è diventata ufficiale la sua partecipazione allo show della Rai, il pubblico ha iniziato a indagare sulla sua vita. Purtroppo non è riuscito a risalire al nulla, dimostrazione che Albertini riesce a tenere la privacy lontana dai riflettori.

L’esperienza a Ballando con le Stelle

Oltre ad Albertini nel cast dello show ci saranno tanti altri volti noti del mondo dello spettacolo. Da qualche giorno Arisa ha ufficializzato la sua partecipazione e il merito è stato senza dubbio dell’amica e collega Anna Tatangelo. Ha parlato molto bene dell’esperienza che ha avuto modo di vivere in una delle precedenti edizioni, così ha indotto l’altra ad accettare la proposta. All’appello ha risposto anche Sabrina Salerno. Non è chiaro se ci sarà anche Andrea Iannone, il campione di motociclismo nonché ex di Belen Rodriguez.

