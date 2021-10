Fabio Galante: il concorrente di Ballando con le Stelle ha avuto un flirt con una famosa ex gieffina | Ecco chi è

L’ex difensore dell’Inter Fabio Galante ha la fama di essere stato per tanti anni un perfetto rubacuori. Tra le sue famose ex, spunta il nome di Sarah Nile, la coniglietta di Playboy, diventata l’icona sexy del Grane Fratello 10. Come sono andate le cose?

Le donne belle e famose di Fabio Galante

Bello e impossibile, è la definizione di Fabio Galante: l’ex calciatore, oggi felicemente sposato con Francesca Folomo e concorrente di Ballando con le Stelle, nel suo passato è stato spesso al centro del gossip per le sue liaison. Il latin lover di Montecatini Terme, ex difensore centrale e abile nel gioco aereo, ha frequentato donne bellissime e famose.

Tra queste una delle sue storiche ex, è l’ ex ragazza di Non è la Rai, Laura Freddi. Poi ci sarebbe anche Giorgia Palmas, Giorgia Surina, Laura Torrisi ed Eleonora Abbagnato. Tra i nomi famosi che compaiono nella lista delle ex fidanzate di Galante ci sarebbero anche la conduttrice Barbara D’Urso e Lory Del Santo. Del resto la stessa Lory Del Santo, durante un’intervista rilasciata a Libero ha confessato che l’ex calciatore l’avrebbe corteggiata per ben 13 anni: “Galante mi ha fatto la corte a lungo. Se uno ci prova così tanto tempo, è giusto che abbia un premio”, ha fatto sapere la showgirl. Tra gli ex flirt di Fabio Galante ci sarebbe stata anche l’ex coniglietta Sarah Nile.

Il flirt con Sarah Nile

Modella e massofisioterapista, nata a Napoli nel 1985, Sarah Nile è diventata famosa per la sua partecipazione al Grande Fratello nel 2009. All’interno della casa si è fatta subito notare per la sua bellezza e per la sua relazione speciale con Veronica Ciardi.

La 36enne che attualmente è sposata con l’imprenditore Pierluigi Monturo, si è fatta notare per essere stata la prima coniglietta del mese di Playboy Italia. L’edizione era il rilancio della rivista mensile, che non era più in stampa, né online da diversi anni.

La bellissima napoletana è riuscita, in passato, a conquistare Fabio Galanti durante un party milanese. I due infatti, furono pizzicati insieme dai paparazzi e non passò inosservato l’outfit della modella, decisamente bollente! Sarah Nile infatti indossava una maglietta molto trasparente.

Sarà stata la sensualità della coniglietta di Playboy ad incantare lo sportivo? I paparazzi all’epoca non si fecero sfuggire l’occasione e dopo la pubblicazione delle foto, tutti parlarono del feeling tra l’ex calciatore e la modella.