Alvise Rigo: carriera rugbistica, moda, ex, patrimonio | Tutto sul concorrente di Ballando con le Stelle

Il prossimo 16 ottobre, Ballando con le stelle farà ritorno sul piccolo schermo e tra i concorrenti in gara per questa nuova edizione c’è Alvise Rigo: scopriamo qualcosa in più sulla carriera e la vita privata del rugbista.

Milly Carlucci è pronta per schierare sul campo di Ballando con le stelle 2021 i nuovi concorrenti: tra i cantanti, gli attori, gli sportivi, spunta anche il nome di Alvise Rigo, fino a qualche settimana fa poco conosciuto dagli appassionati dello spettacolo. Il giovane rugbista, classe 1992, ha già calcato i palcoscenici di Rai 1 in occasione del Festival di Sanremo 2020 come valletto di Antonella Clerici.

Per la sua partecipazione a Ballando con le stelle, gli è stata affiancata una ballerina professionista già nota al cast dello show condotto da Milly Carlucci: Tove Villför. Svedese e bellissima, sarà lei ad accompagnare Alvise Rigo nel suo percorso in tv tra rumba, bachata e cha cha cha. I due, almeno sui social, sembrano essere già affiatatissimi e molto agguerriti: riusciranno ad arrivare fino alla finale?

Alvise Rigo, chi è

Classe 1992, Alvise Rigo è nato a Venezia il 12 dicembre sotto il segno del sagittario. Dopo aver concluso il liceo scientifico, ha deciso di iscriversi all’università di Padova per frequentare il Corso di Mediazione Linguistica e Culturale.

Lasciata la sua città natale, dunque, Alvise ha iniziato a vivere lontano dalla Laguna e ad affiancare agli studi universitari alla passione per lo sport.

Oltre all’amore per le lingue – parla fluentemente inglese e spagnolo – infatti, Rigo ha coltivato il talento per il rugby arrivando a giocare anche in serie A per tre stagioni.

Il nuovo concorrente di Ballando con le stelle ha indossato le maglie del Mogliano Rugby con cui ha esordito in Eccellenza, del Valsugana, della Lazio Rugby nel 2015 e del Petrarca Rugby nel 2016-2017.

Alvise Rigo ha poi terminato la sua carriera sportiva durante la stagione 2019-2020 e, da quel momento, ha deciso di dare una svolta alla sua vita.

Leggi anche–>Ballando con le Stelle 2021, due grandi nomi per la prossima edizione del talent di Milly Carlucci

Leggi anche–>Ballando con le Stelle 2021, l’annuncio a sorpresa di Milly Carlucci: un amatissimo cantante nel cast

Alvise Rigo, dal rugby allo spettacolo

Lasciato il Veneto, Alvise Rigo si è trasferito a Milano dove ha iniziato a lavorare come modello e bartender, cercando di arrotondare occasionalmente come buttafuori in alcuni locali di Milano e come addetto alla security di personaggi noti come Kendall Jenner e Antonella Clerici.

Ed è stata proprio la conduttrice a notarlo e decidere di portarlo con lei sul palco del Festival di Sanremo 2020.

Ai tempi, il volto e il nome di Alvise Rigo erano ancora del tutto sconosciuto ai telespettatori che, invece, potranno imparare ad apprezzarlo grazie a Ballando con le stelle.