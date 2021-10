Avete mai visto la moglie del cantante e conduttore J-Ax? Ecco chi è e cosa fa nella vita Elaina

Elaina Coker è la bellissima moglie del cantante J-Az. Non ama stare sotto i riflettori, anche se ha avuto una brillante carriera di modella e fotografa. Ecco alcune informazioni interessanti sul suo conto.

Elaina Coker e J-Ax, una coppia unita e innamorata come se fosse il primo giorno

Elaina Coker moglie di J-Ax. È nata il 12 novembre 1977 in America, nello specifico in Florida. E’ arrivata in Italia tempo fa e da ben 15 anni è legata all’ex leader degli Articolo 31. Si sono conosciuti a Milano a una cena tra amici. Il cantante aveva dichiarato durante un’intervista rilasciata al Corriere della sera che si è trattato di un vero e proprio colpo di fulmine. I due sono convolati a nozze nel 2007 e l’evento non è stato reso pubblico se non dopo i festeggiamenti. Ciò dimostra che nonostante siano dei personaggi pubblici di spicco, tendono a tutelare la vita privata. Nel 2017 sono diventati genitori del piccolo Nicolas e tuttora appaiono sempre uniti e innamorati come se fosse il primo giorno. Elaina ha rappresentato un ancora di salvezza per il cantante soprattutto nel periodo in cui ha dovuto fare i conti con problemi seri: “Quando è iniziata la discesa, mi sono ritratto nell’alcool e nella cocaina…A 29 anni mi sentivo vecchio. E mi devastavo, facevo cose folli”. Con Elaina è riuscito ad affrontare e superare le sue paure.

Curiosità sulla donna

Elaina è molto nota nel mondo della movida americana. Infatti ha un passato da modella e fotografa, eppure non ama stare al centro dell’attenzione. Del resto compare poco in pubblico accanto al marito. Come se non bastasse non è molto attiva sui social, in quanto il suo profilo è privato. Si è trasferita in Italia per sfilare sulle grandi passerelle di moda ed è qui nel nostro Paese che ha trovato non solo terreno fertile per la carriera, ma anche l’amore. Una sera del 2001 ha conosciuto il marito grazie a degli amici in comune e dopo sei anni si sono sposati. Prima di diventare genitori di Nicolas, la coppia ha cercato in tutti i modi di avere figli. Purtroppo la loro vita è stata segnata da un aborto spontaneo che li ha fatti sprofondare nello sconforto più totale. Questo spiacevole evento è stato raccontato con la canzone Tutto tua madre.

“Un amore enorme, sono rinato”

J-Az si è tatuato il suo nome del figlio sulla nuca, ma in fin dei conti la paternità ha segnato in meglio la sua vita: “Quando lui è venuto al mondo, io sono rinato. Da oggi voglio smetterla di cibarmi della negatività e di rispondere all’odio con l’odio. Non è questo l’esempio che voglio dare a mio figlio, non è più l’uomo che voglio essere. D’ora in poi alle pugnalate voglio rispondere con la scudo di un sorriso”.

