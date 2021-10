Amici 2021, spoiler: Mattias eliminato, Giacomo in lacrime ed ex allieva ritorna

Il talent show Amici di Maria De Filippi è molto seguito dagli italiani perché assistono al percorso scolastico degli allievi che vogliono rendere la loro passione un lavoro. Purtroppo non tutti riescono a vivere serenamente quest’esperienza per una serie di motivi. Tra questi ci sono Mattias Nigiotti e Giacomo Vianello. Ecco cosa è accaduto nell’ultima registrazione.

Amici 2021, altro rischio per Mattia e Giacomo

Il talent show Amici regala sempre tante emozioni al pubblico e il merito è senza dubbio di coloro che si mettono alla prova davanti ai maestri di canto e di ballo. Come ogni anno Rudy Zerbi e Alessandra Celentano sono al centro delle polemiche per i loro metodi di insegnamento rigidi. Fatto sta che nelle ultime ore per volontà di Anna Pettinelli è andato via l’allievo Inder per colpa del suo comportamento alquanto discutibile. E’ stato ripreso per aver saltato delle lezioni e usato il cellulare nonostante fosse vietato. Per quanto riguarda Flaza, invece, Lorella Cuccarini deciderà di darle un’altra possibilità, scatenando così ulteriori critiche. Infatti non ha chiesto scusa per l’atteggiamento assunto nelle ultime ore nella scuola. Anche la registrazione della puntata che andrà in onda domenica prossima mostrerà lacrime ed emozioni molto forti e i protagonisti assoluti saranno Giacomo e Mattias. Ecco cosa dicono le anticipazioni.

L’eliminazione inaspettata di Mattias

Stavolta la puntata andrà in onda domenica pomeriggio su canale 5. La Celentano risulterà essere severa con l’allieva Serena. Senza alcun filtro le dirà che non ha il fisico per fare la ballerina. Inoltre, per rispondere a una sfida proposta settimana scorsa da Veronica Peparini, manderà in sfida Mattias contro Guido, un ballerino di classico da poco entrato nella scuola. Purtroppo il ragazzo non sarà all’altezza della situazione perché palesemente meno bravo dell’avversario, dunque dovrà lasciare il programma definitivamente. Il cantante Giacomo verserà a lacrime al punto tale che i maestri non lo faranno esibire. Il motivo? Non potrà cantare in uno stato emotivo altamente negativo. Infine a Flaza è stata sospesa la maglia per aver commesso tante infrazioni al regolamento della scuola. È stata dedicata un’intera puntata a lei lunedì 11 ottobre con tanto di videoclip. Alla fine lei non si è scusata, sostenendo che è stato mostrato solo una parte di quanto realmente accaduto. A prescindere da ciò, la Cuccarini le ho dato un’altra possibilità.

Il ritorno di un’amatissima ex allieva

Nello studio tornerà Giulia Stabile, vincitrice della scorsa edizione, e mostrerà una coreografia dal vivo per Christian. Tutti sono entusiasti all’idea di rivederla, dato che ha sempre emozionato con le sue interpretazioni. Basta ricordare la coreografia che ha realizzato con la figlia della Peparini. Il programma nel bene e nel male fa parlare molto di sé, chiara dimostrazione che non annoia mai chi lo segue.

