Morgan e Asia Argento, in che rapporti sono oggi i due? Ecco tutta la verità

Nel corso dei vari salotti televisivi, uno degli argomenti più trattati da opinionisti e conduttori riguarda la vita amorosa di celebrità e personaggi pubblici. Fin dall’inizio della loro relazione, Morgan e Asia Argento sono sempre stati tra i protagonisti indiscussi della cronaca rosa: prima, per la travolgente storia d’amore e la nascita della loro bambina; dopo, per la separazione e i molteplici attacchi reciproci che a essa sono susseguiti.

Una volta aver messo fine alla loro relazione, Asia e Morgan hanno voltato pagina legandosi sentimentalmente ad altre persone, ma cercando, in ogni caso, di mantenere dei rapporti quanto meno civili per il bene della loro unica figlia, Anna Lou. Quali sono, ad oggi, i rapporti tra il musicista e la figlia del noto regista di film horror, Dario Argento? Ecco tutti i dettagli.

Colpi di scena inaspettati

Da quando hanno annunciato l’inizio della loro storia d’amore, Morgan e Asia Argento hanno abituato i loro fan alle continue turbolenze le quali, fin da subito, hanno contraddistinto il loro rapporto. Dopo anni di accuse, litigi e incomprensioni, pare che finalmente la ex coppia abbia trovato un equilibrio. A testimoniarlo, la live organizzata dai due artisti su Clubhouse, il social che ha spopolato specialmente grazie alla quarantena causata dalla pandemia.

Durante la sessione di live sopracitata, nell’atto di ricordare e rivivere i bei momenti della loro storia d’amore, Asia Argento ha spiazzato tutti con le seguenti affermazioni: “Perché ci siamo lasciati? Ti adoro Marco (Castoldi, in arte Morgan, ndr), dobbiamo rimetterci insieme. Facciamo questa cosa pazza”.

Il cantautore non ha di certo fatto spallucce, dando alla sua ex moglie una risposta come solo lui avrebbe saputo fare: “Perché tu, perché io, perché gli altri. Eravamo immaturi. Era un amore violento, fragile, disperato. Il nostro amore era cattivo come il tempo: vero, bello, felice. Tremava come un bambino al buio. Era un uomo tranquillo nel cuore della notte. Faceva paura a tutti […]”.

Ritorno di fiamma o semplice ironia?

Successivamente, sempre nella medesima sessione di live su Clubhouse, Morgan ha anche fatto riferimento a un ipotetico periodo durante il quale lui e Asia avrebbero potuto ricominciare a frequentarsi: “Quando? In autunno no, cadono le foglie e io muoio. E poi in autunno i violini singhiozzano. […] Sì, fammi questo regalo. A primavera vedo sempre gli altri felici e io sono malinconico”.

Attualmente, la situazione sentimentale di Marco non è pervenuta; Asia, invece, dopo la tragica scomparsa del suo compagno, Anthony Bourdain, avvenuta nel 2018, e un flirt fugace avuto con Fabrizio Corona, continua a essere felicemente single per scelta. Cosa succederà, dunque, tra i due artisti del mondo dello spettacolo? È davvero previsto un ritorno di fiamma all’orizzonte o è stato tutto frutto di un’astratta chiacchierata in periodo di lockdown? Staremo a vedere!