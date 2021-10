Tapiro a Ambra Angiolini, la rabbia di Jolanda Renga: “Ma è davvero necessario infierire?”

Jolanda Renga figlia del cantante Francesco Renga e Ambra Angiolini pubblica una stories su Instagram in cui esprime tutto il suo dissenso sulla consegna del tapiro a sua madre e la difende a spada tratta: Ma è davvero necessario infierire?

Il tapiro ad Ambra Angiolini

Un lungo post di Jolanda Renga, la primogenita di Ambra Angiolini e Francesco Renga, pubblicato in una Instastories sta facendo in queste ore il giro del web. Dopo la notizia della rottura tra l’attrice romana e l’ allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, l’inviato di “Striscia la Notizia” Valerio Staffelli le consegna il suo primo tapiro d’oro alla carriera. Il motivo? La fine di una storia

“Oggi la mia mamma ha ricevuto un Tapiro in seguito alla pubblicazione di vari articoli sulla fine della sua relazione, ma il motivo non mi è chiaro. So bene che, in quanto personaggio pubblico, secondo alcuni è giusto che la sua vita, anche quella privata, venga sbandierata ai quattro venti. Ma è davvero necessario infierire?

Esordisce così il post della diciassettenne, evidentemente ferita dalla decisione del tg satirico di Canale 5.

Le parole di Jolanda Renga

Girava da tempo la voce della fine della relazione tra Ambra e Allegri. Solo da pochi giorni però la coppia ha ufficializzato la rottura definitiva, dopo quattro anni assieme. La cosa ha solleticato la redazione di Striscia, pronta ad intervenire con il suo sgradito premio. La giovane figlia dell’ex ragazza di Non è la rai, non ci sta, e sfoderando un caratterino determinato e impavido punta il dito sul programma di Antonio Ricci: “Perché venire da lei a Milano? Perché non andare a Torino? Perché si è fidata della persona con cui stava e ha condiviso quattro anni della sua vita?!” Aggiunge senza esitazione.

LEGGI ANCHE ———–>Ambra Angiolini e Max Allegri si sono lasciati: “Lei ha scoperto un tradimento”

Jolanda Renga alla fine ne ha per tutti e non risparmia neanche Massimiliano Allegri, alludendo ad un suo tradimento: “Ed anche se questa persona alla fine si è rivelata diversa, la colpa è di chi si fida o di chi tradisce la fiducia e tradisce in ogni senso possibile? Cosa c’è di riprovevole o “perdente” nel fidarsi e nell’amare?”. Si chiede la diciassettenne, prima di concludere:

LEGGI ANCHE ———–>“Hai lasciato Allegri” Ambra a ruota libera: “Ho pianto tutta la notte”

“Quando si gioca, si sta al gioco. Sono d’accordo, ma questo non mi sembra il caso. E ditemi quello che volete: che sono pesante, che non so scherzare, che faccio questioni su problemi inesistenti, che i problemi veri sono altri, ma a me non fa ridere. La sofferenza delle altre persone non mi diverte. E sì, mi sento di dirlo perché c’è di mezzo la mia mamma, ma lo penso a prescindere”.

La risposta di mamma Ambra non si è fatta attendere: “Gentile e coraggiosa, la mia stella”, è il messaggio condiviso sui social nella notte di ieri.