Uomini e Donne, ex tronista si candida per il Grande Fratello Vip: “Ci tornerei”

Il Grande Fratello Vip sembra fare gola a molti personaggi del mondo dello spettacolo. Tra questi, uno storico ex tronista di Uomini e Donne, già concorrente del reality show, e ora pronto a fare nuovamente ritorno nella casa più spiata di Italia (qualora Alfonso Signorini lo chiamasse).

Correva l’anno 2003 quando Maria De Filippi decise di far accomodare sul trono di Uomini e Donne un giovanissimo Costantino Vitagliano. Milanese, con gli occhi di ghiaccio e con un certo ascendente sulle donne, il tronista raggiunse un successo incredibile: si parlava di lui in ogni trasmissione televisiva e le donne sembravano affascinate dalla sua presenza.

Dopo un periodo di grandissimo successo, però, il volto di Costantino Vitagliano ha iniziato gradualmente a sparire dal mondo dello spettacolo per lasciare spazio ad altri personaggi più giovani. Il suo nome, poi, è tornato ad essere popolare con la partecipazione alla prima edizione del Grande Fratello Vip: purtroppo, però, la sua permanenza in casa è durata poco più di sette giorni e si è conclusa con una eliminazione inaspettata. Ora, però, Costantino si dice pronto a tornare tra le mura di Cinecittà.

Costantino Vitagliano, appello al Grande Fratello Vip

“Ora tornerei lì perché è una bella vetrina per tutti”: con queste parole, Costantino Vitagliano ha confermato a RTL 102.5 la volontà di fare rientro nella casa del Gf Vip a distanza di cinque anni dalla sua partecipazione.

Ai tempi, come accennato, l’ex tronista di Uomini e Donne non ebbe occasione per mettersi in evidenza e, a distanza di una settimana dall’ingresso in casa, fu costretto a lasciare le telecamere.

“Sono stato lì una sola settimana, stava per nascere mia figlia – ha ricordato Costantino – .Era un periodo molto delicato ed importante e non ho mai voluto sbandierare la mia privacy”.

Ora che la piccola è cresciuta, dunque, Vitagliano gioirebbe se Alfonso Signorini lo chiamasse per il suo Grande Fratello Vip, pur consapevole di quanto le dinamiche televisive siano profondamente cambiate nell’ultimo decennio.

Costantino Vitagliano tra passato e presente

L’avvento dei social, infatti, ha modificato in maniera profonda l’approccio del pubblico con i personaggi dello spettacolo.

“Andavo in edicola e c’erano diari o astucci con la mia faccia. Poster, giornali che parlavano di me – ha ricordato Costantino Vitagliano parlando del momento del suo massimo successo – . Ho scritto due libri che hanno venduto trecento mila copie”.

“Oggi sono tanti i personaggi che vediamo in tv, forse sono troppi. Ma sicuramente hanno maggiori possibilità rispetto al passato – ha aggiunto – . Ci sono, ad esempio, le piattaforme social che danno grande visibilità e quando ho iniziato io non c’era tutto questo”.

“Oggi è tutto veloce: video stories su Instagram di 15 secondi o al massimo 59. Tutto in tempo reale, un altro mondo – ha aggiunto, senza nascondere il desiderio di poter tornare in tv per condurre un programma tutto suo – . Non lo sogno, lo desidero. Se non sarà in tv potrebbe essere sul web. Ormai tutto si svolge lì”.