Vite al Limite, la tragica storia di Gina Marie Krasley: com’è morta una delle protagoniste del programma

Tra i protagonisti di Vite al limite, molti ricordano Gina Marie Krasley, la cui tragica storia aveva appassionato i fan del programma: la 30enne è morta lo scorso agosto per cause ancora sconosciute.

Vite al limite è un programma in onda su Real Time e importato dagli Stati Uniti, il cui titolo originale è My 600-lb Life. Ogni episodio segue il percorso di dimagrimento di uno dei partecipanti affetti da una grave forma di obesità: i protagonisti, quindi, prima si sottopongono ad un intervento di bypass gastrico eseguito dal celebre medico Younan Nowzaradan, e poi iniziano a vivere una vita più salutare.

Non tutti i partecipanti a Vite al limite, però, riescono a portare a termine il loro percorso di dimagrimento: c’è chi abbandona per incapacità di adattarsi ad una nuova vita e chi, purtroppo, non ce la fa. L’obesità, com’è noto, spesso causa altri problemi di salute che complicano le condizioni di vita dei partecipanti. È il caso della 30enne Gina Marie Krasley, diventata famosa tra gli appassionati dello show, e che è venuta a mancare dopo aver iniziato un percorso di dimagrimento.

Gina Marie Krasley, una storia tragica

Gina Marie Krasley aveva deciso di affrontare il percorso di Vite al limite a causa dei suoi 270 kg di peso, raggiunti in seguito a tristi vicende familiari.

Come raccontato da lei stessa nell’episodio di cui è stata protagonista, Gina Marie aveva iniziato a rifugiarsi nel cibo quando era ancora piccolissima a causa degli abusi fisici e verbali da parte del padre.

Da quel momento, la sua forma fisica è cambiata radicalmente e, anche crescendo, la Krasley aveva trovato nel cibo il suo migliore amico.

La grave obesità da cui era affetta, inoltre, aveva causato dei problemi di coppia con la moglie Beth.

Il percorso a Vite al limite, però, sembrava stesse regalando alla Krasley una nuova esistenza: era rimasta in contatto con i fan attraverso i social e, in particolar modo, Tik Tok, dove si divertiva a mettere in evidenza le due doti da ballerina.

La danza, infatti, è stata la grande passione di Gina Marie che nutriva un sogno, purtroppo mai realizzato: creare una scuola di ballo per persone con esigenze speciali perché “la danza non ha taglia”.

Gina Marie Krasley, le cause della morte

Purtroppo Gina Marie Krasley non è riuscita a portare a termine il suo percorso di dimagrimento: è morta a 30 anni lo scorso agosto.

Solo qualche giorno prima dell’annuncio della scomparsa, dato da Variety, la ex protagonista di Vite al limite aveva raccontato di un problema di salute che le stava impedendo di muoversi.

Nel video diffuso sui social, la Krasley parlava di sintomi come immobilità, dolore alle gambe e intorpidimento delle dita, che le impedivano anche di tenere in mano il cellulare.

Poi la prematura scomparsa ha colto tutti di sorpresa e, per la sua morte, la famiglia ha chiesto ai fan di indossare i colori preferiti da Gina Marie, il rosa e il viola, e di fare donazioni a enti benefici.