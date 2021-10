Emma Marrone, da X-Factor ad una serie tv Sky: l’ex di Amici pronta per diventare un’attrice

Emma Marrone ritorna sul set con un nuovo progetto cinematografico per Sky. La giudice di X Factor infatti sarà una delle protagoniste del reboot di A casa tutti bene, il film di Gabriele Muccino uscito nel 2018.

Emma Marrone sul set in una veste molto particolare

La cantante di successo, vincitrice di Amici, Emma Marrone torna davanti al macchina da presa con una nuova veste: sarà infatti Luana, compagna di Riccardo Mariani, interpretato da Alessio Moneta. Emma nello specifico, sarà la parente acquisita della famiglia che metterà zizzania, con pretese economiche e segreti familiari, i Restuccia, il clan attorno al quale, girano tutte le trame di A casa tutti bene.

A casa tutti bene è una nuova serie televisiva di Sky e sarà presentata alla prossima Festa del Cinema di Roma, prevista dal 14 al 24 ottobre 2021. Quest’ultimo lavoro di Gabriele Muccino è il reboot seriale del film omonimo uscito nel 2018 ed Emma si troverà al centro delle dispute e delle vicende che daranno vita alle dinamiche che vedono protagoniste due famiglie romane. Sapete come apparirà la cantante? Con il pancione! Proprio come si vede dalle prime foto divulgate da Sky.

Il family drama di Gabriele Muccino

Come sanno i ben informati non è la prima volta di Emma in un set. Aveva già assaporato l’esperienza del ciack si gira già una volta e proprio con Gabriele Muccino nel film Gli anni più belli. A casa tutti bene rientra proprio nello stile del regista romano, un family drama a tutti gli effetti con ben 8 episodi da gustare su Sky.

La serie riprende le vicende e le figure del film omonimo in cui la famiglia funge da punto saldo con vari satelliti che gli ruotano attorno, carichi di drammi, soluzioni e nuovi equilibri. I Ristuccia sono i protagonisti, i quali da 40 anni, gestiscono un famoso ristorante a Roma in zona Gianicolo. I rapporti all’interno della famiglia vengono scombussolati a causa del ritorno di Paolo, il figlio di di Pietro e Alba (interpretati da Acquaroli e Morante), reduce da un doloroso divorzio. Il figliol prodigo ritorna squattrinato e con un figlio di 11 anni.

Ad accendere ulteriori micce ci pensano i Mariani, la famiglia antagonista che non esiterà a smuovere antichi segreti. Il personaggio interpretato da Emma Marrone appartiene proprio a loro ed è pronto a rivendicare diritti e rivelare segreti fino a primi tenuti nascosti.

Laura Morante, Silvia D’Amico, Francesco Scianna, Euridice Axen sono, tra gli altri, i componenti del cast che lavoreranno al fianco della cantante.