Ballando con le Stelle, a poche ore dal debutto la notizia bomba sul possibile flirt tra i due concorrenti

Andrea Iannone e Lucrezia Lando paparazzati insieme fuori dalla pista di ballo. Il concorrente di Ballando con le Stelle e la sua coach sono apparsi con evidente complicità. Cosa sta succedendo?

Manca poco alla prima puntata di Ballando con le Stelle

Ballando con le Stelle sta scaldando i motori. L’attesissima prima puntata andrà in onda sabato 16 settembre e ci sono molte aspettative dal cast stellare messo su dalla bravissima Milly Carlucci. Per non parlare della presenza di Pippo Baudo come ballerino per una notte. Lo show di Rai 1 si preannuncia a dir poco scoppiettante.

I 13 vip dello show sono pronti per iniziare questa nuova avventura. Tra questi c’è anche Andrea Iannone che sicuramente incanterà e incuriosirà il pubblico a suon di passi a due, chachacha e piroette. Il cast è ben confezionato: vedremo ballare anche Morgan, Mietta, Arisa, Albano e tanti altri.

Andrea Iannone con Lucrezia Lando

A dare un tocco di gossip ci ha pensato proprio l’ex di Belen. Il pilota infatti è stato paparazzato dai fotografi di Gente assieme a Lucrezia Lando, la sua insegnante di ballo.

La coppia è stata pizzicata qualche giorno fa, fuori dalla sale prove, mentre si scambiavano baci (attenzione, sulla guancia!) e abbracci. Non è passato inosservato un certo feeling tra i due e un’ evidente complicità. Sappiamo che Andrea Iannone attualmente è single, ma le sue precedenti relazioni sono state molto seguite dal gossip. Cominciando da quella con Belen Rodriguez dal 2016 al 2018. Poi Giulia De Lelliss durata un anno dal 2019 al 2020. Storie che seppur belle e intense, non hanno avuto un lieto fine. Che sia proprio la Lando la sua anima gemella?

Gli amori a Ballando con le Stelle sono di fatto sbocciati in passato. Come non citare Massimiliano Rosolino e Natalia Titova, Dani Osvaldo e Veera Kinnunen, Fabio Basile e Anastasia Kuzmina oppure Cristina Chiabotto e Fabio Fulco. Che sia la volta di Andrea Iannone e Lucrezia Lando? E’ ancora presto per dirlo.

Gli amanti del gossip sicuramente li terranno d’occhio sperando di percepire ogni minimo segnale che possa condurre a qualche conferma. Staremo a vedere..