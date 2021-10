Ballando con le Stelle, che sintonia tra Samuel Peron e Sabrina Salerno | Lo scatto che entusiasma i social

La prima puntata della nuova edizione di “Ballando con le stelle” è alle porte e sul web non mancano i primi scatti dei concorrenti alle prese con le lezioni di danza.

Mancano pochissimi giorni all’inizio della 16esima edizione di “Ballando con le stelle”, il fortunato talent show condotto da Milly Carlucci. I fan, ormai, non stanno più nella pelle e sono curiosi di sapere chi saranno i protagonisti del pluripremiato programma di Rai 1. Dopo la vittoria di Gilles Rocca e Lucrezia Lando lo scorso anno, sono già partite le scommesse per il podio 2021 tra i telespettatori più affezionati della trasmissione, un appuntamento ormai fisso dal 2005. Sono previste scintille per l’edizione di quest’anno, che vedrà la grande assenza dello storico ballerino Raimondo Todaro, ora impegnato come professore nella scuola di “Amici”. A sfidarsi a colpi di danza saranno volti noti del mondo dello spettacolo, tra cui spicca il nome di Sabrina Salerno.

Sabrina Salerno e la foto con Samuel Peron

La celebre cantante di “Boys” non ha perso tempo e poche settimane fa ha pubblicato sul suo profilo Instagram, seguito da più di 1 milione di follower, uno scatto insieme al ballerino professionista Samuel Peron. I due si concedono un selfie prima dell’inizio delle esibizioni che metteranno a dura prova la showgirl. Lei stessa, infatti, scrive: “Ho trovato pane per i miei denti … tanto lo so che mi massacrerà” e tagga Milly Carlucci, Samuel Peron e il profilo ufficiale di “Ballando con le stelle”. Il primo commento è quello di Carolyn Smith, che anche quest’anno comparirà tra il banco dei giudici. “Che belli siete”, scrive, ma è questione di tempo prima che inizi a bacchettarli sulle performance!

La giuria di “Ballando con le stelle”

Ma Carolyn Smith non è certamente l’unica di cui i concorrenti dovranno avere paura. Dopo mille voci sul presunto addio di Guillermo Mariotto, la giuria di “Ballando con le stelle” rimane quella di sempre: accanto ai due giudici sopracitati, il pubblico troverà ancora una volta Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Ivan Zazzaroni. Cinque personalità non certo facili da impressionare e che non hanno paura di esprimere le proprie opinioni senza peli sulla lingua. Cosa penseranno delle coppie in gara quest’anno? Chi riuscirà a convincerli e a portare a casa la vittoria?

LEGGI ANCHE: Ballando con le Stelle, cachet stellare per strappare i due partecipanti alla concorrenza | Ecco chi sono

Due sorprese tra i concorrenti dell’edizione 2021

Sono tanti, comunque, i nomi delle celebrità che sorprendono per la loro partecipazione al talent show di Rai 1. Tra le star che si metteranno in gioco in questa nuova edizione di “Ballando con le stelle” troviamo, tra gli altri, Arisa. Una scelta inaspettata per la cantante che, professoressa nella scorsa stagione di “Amici”, non si è mai mostrata particolarmente interessata alla danza. Chissà, magari potrebbe sorprendere il pubblico! Altro nome che suscita scalpore è quello di Morgan: arcinoto per il suo carattere istintivo e ribelle, potrebbe rivelarsi un osso duro sia per Milly Carlucci che per la sua insegnante Alessandra Tripoli. Ma ovviamente non ci resta che aspettare e vedere cosa succederà.