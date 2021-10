Lunetta Savino, conoscete il suo ex marito? Lui attore famosissimo

Lunetta Savino è una delle attrici italiane più amate e famose del mondo dello spettacolo. Volto affermato del teatro, cinema e teatro, vanta di un curriculum degno di tutto rispetto. Ecco qualche informazione interessante su vita priva e carriera.

La carriera impeccabile di Lunetta Savino

Lunetta Savino è nata a Bari il 2 novembre 1957. Ha frequentato il liceo classico per poi laurearsi al Dams di Bologna. Successivamente ha ottenuto il diploma presso la scuola di Teatro Alessandra Galante Garrone di Bologna e ha subito debuttato a teatro nel 1981. La sua interpretazione è stata un vero successo, ragion per cui ha provato a sfondare al cinema e anche in quel caso ha ottenuto dei risultati positivi. Ha avuto un ruolo importante in Un medico in famiglia e così il pubblico italiano l’ha vista nel piccolo schermo per la prima volta nel 1998. Nel 2006 è stata protagonista della fiction Raccontami di Riccardo Donna accanto a Massimo Ghini. I film cinematografici che le hanno dato la popolarità sono Mi manda Picone, Cucciolo, Se fossi in te, Mai + come prima, Saturno contro, Mine vaganti. Il film Pietro Mennea – La freccia del Sud le ha permesso di vincere il Premio Flaiano come miglior interprete femminile. Da aprile 2019 conduce in seconda serata su Rai 3 il programma Todo cambia. In questo caso accettato l’idea di condurre e raccontare allo stesso tempo storie di persone che hanno cambiato la loro vita.

La vita privata e curiosità

Per quanto riguarda la vita privata è stata sposata fino a 1994 con l’attore Franco Tavassi e dalla loro unione è nato Antonio nel 1988. In un’intervista rilasciata al sito Dagospia, l’attrice non ha nascosto di aver sofferto per la separazione. In quel periodo il figlio era ancora piccolo, dunque aveva tentato il tutto e per tutto per salvare il matrimonio. Poi è stata costretta a gettare la spugna davanti alla palese infelicità del compagno. Adesso Antonio ha 32 anni e vive nel Regno Unito. Poi è stata legata per 4 anni a un attore di teatro e doppiatore, ovvero Paolo Bessegato. Attualmente ha ritrovato il sorriso accanto al giornalista antimafia 67enne Saverio Lodato.

Leggi anche -> Lunetta Savino pubblica una foto da giovane: com’era l’attrice [FOTO]

Curiosità sulla Savino

La Savino non ha mai nascosto di essere molto interessata alla politica e infatti ha partecipato attivamente ad alcune manifestazioni a favore dei diritti per le donne. I fan che la seguono fin dai suoi primi esordi ricorderanno sicuramente che ha aderito alla manifestazione contro Silvio Berlusconi. Infine si reca spesso nella capitale inglese per incontrare il figlio Antonio, un creativo e tecnico nel mondo della musica. Gli italiani hanno avuto modo di vederlo durante un collegamento in diretta nello studio di Vieni da me.

Leggi anche -> Lunetta Savino, avete mai visto il suo ex? Chi è il famoso attore