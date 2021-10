Benjamin Mascolo, perché il duo Benji e Fede si è sciolto? La verità sul retroscena dopo anni

Hanno conquistato il successo musicale prima di dirsi addio tra la disperazione dei fan e le mille domande curiose: cosa è successo tra Benji e Fede?

La notizia aveva sconvolto i fan come un fulmine a ciel sereno: Benji e Fede avevano comunicato la separazione artistica qualche tempo fa e tutti si sono messi subito alla ricerca di possibili motivi.

Entrambi si sono lanciati nell’ultimo anno nelle rispettive carriere da solista, pronti a scalare nuovamente le classifiche dei singoli italiani, ma questa volta lasciandosi l’avventura in due alle spalle.

Benjamin Mascolo e Federico Rossi: l’addio dopo cinque album di successo

Benjamin Mascolo e Federico Rossi hanno cominciato a collaborare quando erano poco più che ragazzini: insieme hanno inciso brani che sono diventati delle hit del pubblico musicale più giovane. Benji e Fede, il duo, ha all’attivo cinque album, svariati dischi d’oro e di platino, oltre ai numerosi concerti che hanno riempito le piazze italiane. Impossibile dimenticare le orde di ragazzi e ragazze pronti a seguirli ovunque per una foto con i loro beniamini. Dopo dieci anni insieme i due hanno deciso di intraprendere strade diverse, raccontando le circostanze che li hanno portati a prendere questa decisione nella biografia Naked.

Subito dopo l’annuncio i fan hanno cominciato a ipotizzare quali fossero le grandi motivazioni alla base di questo addio: i principali settimanali di gossip hanno parlato della volontà di Benjamin Mascolo di dedicarsi completamente alla storia d’amore con la bellissima attrice americana Bella Thorne. Se da una parte c’è una love story che va avanti a gonfie vele dall’altra c’è la fine di una relazione che ha fatto sognare i fan: Federico Rossi non si è solo separato da Benji, ma anche da Paola Di Benedetto. Dopo una serie di alti e bassi e diversi periodi di crisi, Federico e Paola hanno scelto di chiudere la loro storia, pur continuando a conservare un solido affetto reciproco.

Benji e Fede, le parole di stima reciproca e grande affetto

Stima e affetto hanno caratterizzato anche la scissione di Benji e Fede, come confermato dai diretti interessati in un’intervista rilasciata a Vanity Fair dopo la rottura. «Resta grande rispetto, amicizia e fratellanza. Il vero amico non è quello che devi per forza vedere tutti i giorni ma quello che quando hai bisogno c’è. Il nostro rapporto inevitabilmente adesso cambierà perché non lavoreremo più insieme 24 ore al giorno, ma la sostanza resta, non toglierà niente al nostro rapporto. Anzi, da quando abbiamo iniziato questo periodo di stop, la nostra amicizia ne sta guadagnando perché non sentiamo più la pressione di lavorare insieme», hanno detto i due artisti, confermando l’amicizia che continua a legarli.

Oltre tutte le ipotesi la verità dietro l’addio la raccontano proprio Benjamin e Federico, parlando di una decisione che covava dentro da diverso tempo. «Era nell’aria da un bel po’ l’idea di allontanarci da quel velo di pressione che abbiamo iniziato a sentire da giovanissimi. Un giorno eravamo in studio, ci siamo messi a parlare, Ben me l’ha detto e ci siamo subito trovati d’accordo. Entrambi sapevamo che era arrivato il momento di dire stop e di provare a raccontarci in maniera nuova.», hanno confessato, sottolineando quanto la musica sia stata fondamentale prima e sia fondamentale anche ora, nel futuro da solisti.