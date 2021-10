Età, patrimonio, carriera, Benjamin Mascolo: tutto sulla modella, attrice e cantante Bella Thorne

Annabella Avery Bella Thorne è un’attrice e cantante statunitense diventata famosa grazie alla serie A tutto ritmo su Disney Channel. E’ anche nota per la sua relazione d’amore con il cantante Benjamin Mascolo del duo musicale Benji & Fede. Ecco alcune informazioni interessanti sul suo conto.

La strepitosa carriera di Bella Thorne

Nata a Pembroke Pines l’8 ottobre 1997, Bella Thorne ha tre fratelli che hanno seguito le sue orme nel mondo del cinema. Non ha avuto vita facile, dal momento che il padre nel 2007 è morto in un incidente stradale e la madre single ha dovuto prendersi cura dell’intera famiglia. Inoltre ha dichiarato che durante il periodo dell’adolescenza è stata vittima di bullismo per via della sua dislessia. Tutto sommato ha avuto grandi soddisfazioni in ambito lavorativo con il passare del tempo. È apparsa sul grande schermo nel 2003 nel film Fratelli per la pelle. Da allora ha scalato la vetta del successo. Nel 2007 è entrato a far parte della serie Dirty Sexy Money, in cui ha avuto un ruolo di spicco. L’anno successivo ha fatto parte del cast di My oven worst enemy e nel 2009 ha recitato nella web serie Little Monk. Ulteriore successo è arrivato nel 2010 con Big Love e A tutto ritmo. Nel 2014 ha recitato nella commedia Insieme per forza e in una puntata del telefilm CSI – Scena del crimine.

Un curriculum d’eccezione: anche modella e cantante

Nel 2012 c’è stata un’altra svolta nella sua carriera: ha firmato un contratto con una casa discografica di notevole fama. Il 23 aprile 2013 Bella aveva comunicato ai suoi fan che avrebbe pubblicato il suo primo album. Si è ispirata a Britney Spears e alle Destiny’s child, in quanto ha sempre voluto focalizzarsi su un unico genere. Inoltre bisogna citare anche l’attività di modella che le ha permesso di apparire ben 30 spot pubblicitari. Ha sfilato anche per case stilistiche importanti come Guess jeans e Ralph Lauren. Del resto è dotata di un fascino strepitoso, non c’è da stupirsi se è stata richiesta dalla maggior parte degli stilisti del mondo della moda.

Vita privata e curiosità

Per quanto riguarda la sua vita privata, Bella è stata fidanzata per un anno (2015) con l’attore britannico Gregg Sulkin. Successivamente ha avuto una relazione con il musicista Mod Sun, anche se non ha mai nascosto di essere bisessuale. Dal 2019 ha ufficializzato la storia d’amore con il cantante italiano Benjamin Mascolo. Purtroppo durante la sua carriera ha dovuto fare i conti con coloro che hanno cercato in tutti i modi di denigrare la sua immagine. Nel 2019, per esempio, un hacker è riuscito a rubare delle sue foto intime. Bella, per non essere ricattata, ha pubblicato lei stessa il materiale che l’ha resa protagonista del gossip per un po’ di tempo.

